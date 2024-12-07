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反共網紅八炯近日推出「中國統戰紀錄片」，請來《中國老總》原唱饒舌歌手陳柏源，揭露過去中共慣用統戰手法，內容引發大量網友關注，陳柏源也被許多中國小粉紅洗版狂罵，陳柏源在最新影片中也公開自己的抖音帳號已被關掉。網紅八炯發布的「中國統戰紀錄片」，片中請來過去的統戰樣板陳柏源，並與中共黨媒福建《海峽導報》社長通話，未料，在與這名社長通話過程時，陳柏源問想介紹台灣年輕人到對岸發展，對方表示都可做安排、提供採訪資源，介紹給台辦等；當問到若回中國是否可以安排採訪或報導？這名社長立即表示會找人去「聯絡鍾明軒」，引起熱議。《海峽導報》社長還在談話過程中積極拉攏他回去中國，強調「你回來唄！反正你需要什麼資源，我都幫你」，這則影片發布至今約21小時，已吸引逾93萬次觀看，引發大量關注。八炯頻道在約三小時前更新影片，陳柏源在影片中秀出自己的抖音帳號被關掉的畫面，且在微博上，許多小粉紅開始大量針對陳柏源怒罵，稍早八炯也更新影片，陳柏源在影片中秀出自己的抖音帳號被關掉的畫面，微博上已出現不少小粉紅痛罵他「趕快滾回台灣！」「太可惡，這種人該被嚴厲打擊」、「能下架他所有作品嗎」、「不歡迎不真誠的人」。陳柏源則在最新影片中調侃，「你看我剛剛被網爆，好生氣喔，他們（中國粉絲）真的很失望啊，一大早欸，真的把我嚇死。」