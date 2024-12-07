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▲周杰倫（右）近來在台北大巨蛋舉辦《嘉年華》巡迴演唱會，昨（6）日場次中，球星好友林書豪（左）罕見開嗓與周董合唱，沒想到五音不全的他被周董狂虧。事後林書豪私訊反嗆周杰倫的球技跟自己唱歌一樣爛，有趣的聊天記錄也笑翻一眾粉絲。（圖／林書豪IG）

天王周杰倫昨（6）日在台北大巨蛋舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會，華裔球星林書豪帶著老婆坐在VIP席捧場，後者還獻唱一首〈晴天〉，不過他可能是因為不習慣唱現場、在這麼多人面前也有點緊張，竟然大走音，被好友周杰倫狠虧：「還是打籃球比較好！」今天在TPBL職籃聯盟的比賽結束後，林書豪也透露當時的情形，開玩笑抱怨周杰倫本來說要跟他一起唱，最後卻讓自己獨自上陣，真的「超討厭！」今天這場比賽新北國王以96：78在主場擊退新竹攻城獅，林書豪得到16分8助攻。自從加入這支球隊以來，林書豪就對陣中另一名後衛李愷諺照顧有加，常常找他去練球、特訓、精進球技。後者今天出席記者會時，也透露豪哥昨天走音的原因。李愷諺表示，他和林書豪昨天有加練，「很感謝Jeremy昨天早上練球後，特別又找我加練，所以晚上他歌才唱不好，所以你們不要怪他，他幫我撿球撿累了。」語畢，不只李愷諺笑了出來，一旁的林書豪也笑了。林書豪對此表示，自己昨天演唱會前有稍微練一下，「緯緯（林書緯）有和我說會很慘，但沒想到那麼慘！」他還表示，總經理毛加恩還問他：「你是故意唱的那麼不好嗎？」讓他也只能苦笑。林書豪說，演唱會戴上耳機後，自己當下就完全聽不到音樂的聲音了，然後有五萬人在看自己，很緊張、所以唱得很失常，「平常去KTV沒有唱那麼差，他（杰倫）也害我，本來說要跟我一起唱，突然就不唱，超討厭。」