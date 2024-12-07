天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會5日起在台北大巨蛋連唱4天，演藝圈眾多星友紛紛到場支持，今（7）日演唱會來到第3場，稍早男神許光漢也低調現身大巨蛋力挺，一出場立刻引發現場暴動，但逗趣的是，他一進場就急著找廁所，全被媒體拍下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許光漢帥氣現身　一進場急找廁所

目前仍在服役、許久沒公開露面的國民男神許光漢也低調現身周董演唱會，他身穿黑色外套，戴著黑框眼鏡、口罩，不但帥氣不減還更添男人味，引發現場一陣暴動，有趣的是，他一進場就急找廁所，引發話題。

▲許光漢身穿黑色外套，頭戴黑框眼鏡、口罩，打扮十分低調。（圖／記者朱祖儀攝）
▲許光漢身穿黑色外套，頭戴黑框眼鏡、口罩，打扮十分低調。（圖／記者朱祖儀攝）
王齊麟、十元甜蜜手牽手　李洋、林郁婷也來了

體壇明星李洋、林郁婷以及昨日剛向女友陳詩媛（十元）求婚的王齊麟也都有到場，兩人甜蜜手牽手閃瞎眾人，被認出後也大方和現場媒體打招呼。除此之外，Ella陳嘉樺一家人、不老男神林志穎帶著兒子二刷周杰倫演唱會。

▲王齊麟（右）昨日才剛和陳詩媛（左）求婚，今天就牽著未婚妻來大巨蛋朝聖周杰倫演唱會。（圖／記者朱祖儀攝）
▲王齊麟（右）昨日才剛和陳詩媛（左）求婚，今天就牽著未婚妻來大巨蛋朝聖周杰倫演唱會。（圖／記者朱祖儀攝）
▲ELLA陳嘉樺現身大巨蛋，力挺周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）
▲ELLA陳嘉樺現身大巨蛋，力挺周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）
▲林志穎二刷周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）
▲林志穎二刷周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

林書豪唱〈晴天〉大走音！李愷諺解密原因　他抱怨周杰倫沒一起唱

直擊／周杰倫粉絲7點就出門買周邊！大巨蛋餐廳漏音真實狀況曝光

直擊／搶票結果兩樣情！第3天還有人在求票　他帶女友爽聽周杰倫

直擊／沒票還免費發周杰倫應援！他見黃牛絕望：砸6萬出國追更省

關鍵字