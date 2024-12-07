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高雄鋼鐵人7、8日在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，今首戰交手榜首的桃園璞園領航猿遭痛宰，領航猿上半場攻下73分打破聯盟新高，終場無意外以123：94拿下2連勝穩居龍頭，盧峻翔攻下本土最高23分，鋼鐵人則苦吞3連敗，開季還未取勝。海音館首次舉辦籃球賽就獻給鋼鐵人，賽前鋼鐵人也請來宇宙人開唱，明日則邀請世界棒球12強中華隊成員李凱威來為家鄉球隊開球，今天吸引3387人進場，接近4000人滿場。上半場，作客來訪的領航猿沒在客氣，靠著雙洋將伯朗、葛拉漢合繳27分，加上盧峻翔的13分，取得40：73領先，其中盧峻翔在第四節最後一分鐘砍進三分球，讓領航猿打破PLG聯盟半場得分紀錄。原紀錄為22-23球季G067勇士的72分(上半場) ，2023年2月21日對陣新竹攻城獅。易籃再戰，鋼鐵人第三節一度打出一波11：0縮小差距，洋將艾賽亞單節獨攬16分，但決勝第四節領航猿回神，換布依德跳出單節拿下9分7籃板，聯手幫助領航猿終場以29分之差大勝。領航猿以葛拉漢的25分6籃板為最高，伯朗添20分4籃板，盧峻翔23分2籃板，布依德22分16籃板。鋼鐵人則是艾賽亞的29分8籃板9助攻為最佳，喬迪14分13籃板，陳范柏彥12分1籃板。