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▲客家婚禮吸引數百位民眾前來觀禮，共同見證21對新人的幸福時刻。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.07）

▲客家婚禮充滿了濃厚的客家文化氛圍，每個環節都展現出客家人對家庭的重視與對傳統的尊崇。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.07）

▲今年客家婚禮首次有同性新人共襄盛舉。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.07）

一場結合客家婚俗與多元文化的「雨豆樹下的約定～Hakka集團婚禮」今（7）日在高雄市新客家文化園區盛大登場，吸引數百位民眾前來觀禮，共同見證21對新人的幸福時刻。這場婚禮不僅展示客家傳統文化的魅力與精髓，也讓新一代年輕人有機會深入了解傳統婚俗的意涵，並彰顯多元共融的社會價值。新人們在彩旗飄揚、八音陣陣、帶路雞引領下緩緩進場，身著典雅的客家禮服，展現了古今融合的美感。在眾人的見證下，進行象徵家族和諧的「上燈」、「插頭花」與「食新人茶」儀式，傳遞出對長輩的敬重與感恩，並接受來自家族長輩的祝福，為新的家庭生活揭開序幕。整場婚禮充滿了濃厚的客家文化氛圍，每個環節都展現出客家人對家庭的重視與對傳統的尊崇。高雄市副市長羅達生親自為新人證婚並表示，客家勤奮、樸實、團結的精神，正是我們高雄向前邁進的重要力量。無論是傳統美食、優美山歌，還是工藝技術，都是這片土地上不可或缺的文化資產。市府也致力於推動多元文化的發展與保存，除積極推廣客語傳承，也透過客庄社區總體營造及客家文創產業發展，讓客家有更多不同的展現與契機。同時也勉勵新人，在未來的日子裡，希望新人能夠互相扶持、共同成長，在這個充滿愛的城市裡，寫下屬於自己的幸福故事。代表客家委員會主委古秀妃出席，擔任證婚的人范雪景參事，除祝賀新人永浴愛河、幸福美滿外，並希望透過婚禮的舉辦，讓新人及民眾瞭解客家傳統婚俗的特殊意義，也期盼能讓更多人認識並感受到客家文化的美好與精髓。主辦單位高市府客委會主委楊瑞霞表示，今年首次有同性新人共襄盛舉，參與婚禮的21對新人中，有4對新人是同性伴侶，其中有原民及非客籍，代表著這場婚禮不僅是新人們幸福人生的開端，也是一個展示客家文化包容的舞台，透過多元文化的融合，讓更多人認識客家文化，也讓傳統婚俗得以傳承，同時落實聯合國永續發展目標(SDGs)第5項性別平等積極意涵。婚禮後的重頭戲則是席開43桌的客家宴，特別邀請來自美濃具30年資歷的劉春樹(阿海師)主廚親自掌廚，以高雄在地嚴選的客庄好食材結合港都特色海鮮，打造出精緻可口、令人垂涎的「客家喜宴」。新人們及親屬團感謝高市府客委會的精心規劃給了他們一場終身難忘的客家婚禮，尤其是新人禮「幸福雄熊」的祝福語「牽手雨豆樹下，雄美滿；相約一生一世，熊幸福」，新人們紛紛表示，會將這一對穿著客家藍衫禮服的熊偶放在床前，並攜手共度一生一世，也會將這份喜悅及感動分享出去，讓更多人可以參與客家婚禮的美好。下午接著登場的「音樂市集」邀請優質的在地客家社團帶來客家歌謠、舞蹈藝文表演，以及原住民及新住民不同氛圍的精彩演出。現場還有特色農特產品、美食和免費DIY體驗，一系列多元豐富的活動，讓參加的人看得精彩、買得開心、玩得愉快。