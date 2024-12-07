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▲南韓總統尹錫悅本月3日突發戒嚴令，引發國際關注，隨後不到6小時宣告解嚴，今（7）日南韓娛樂圈提出彈劾及罷免總統連署聲明，當中驚見孫藝真、全智賢及名導演奉俊昊等明星。（圖／美聯社／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅因「戒嚴」事件引發國內外輿論聲浪，國內娛樂圈等大咖今（7）日提出連署罷免尹錫悅，名單驚見奉俊昊。（圖／MBCNEWS YouTube）

南韓總統尹錫悅本月3日無預警突發「緊急戒嚴令」，立刻引發國際關注，隨後在國內輿論與議會抗議之下，不到6小時後就宣告解嚴，成了史上「最短戒嚴」，這齣事件掀起軒然大波，南韓各界受到不小影響，彈劾總統尹錫悅的聲浪也逐漸提高，相關後續效應仍在延燒。如今（7）日針對尹錫悅提出的罷免案進行表決，南韓娛樂圈也於同日提出彈劾及罷免總統連署聲明，當中名單驚見許多藝人、影星，包括孫藝真、朴恩斌、全智賢、金高銀、姜棟元、林智妍及名導演奉俊昊，引發熱議。綜合韓媒報導，南韓娛樂圈聯合發出連署聲明，共有2518位影視工作者條列名單當中，呼籲尹錫悅卸下總統職務，其中包括為人知曉的孫藝真、朴恩斌、姜棟元、全智賢、金高銀及林智妍多位藝人，以及《寄生上流》名導奉俊昊也在其中，風波持續在國內延燒。事實上，這起「戒嚴」又「解嚴」的要聞不僅引發國際關注，更是引爆南韓國內批評聲浪，甚至在國會現場及周遭傳出不少肢體衝突，知名韓主持人許志雄即不忍發文：「我現在真的再也無法忍受了。」資深演員金基天也上傳了一張尹錫悅總統宣佈戒嚴令的照片，「這將被記錄在歷史中，不要助紂為虐。」