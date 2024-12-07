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▲明天到週一清晨（8日、9日）受到東北季風影響，清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲不過下週六開始（14日）冷空氣偏強，有機會挑戰大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署提供）

今年冬天第一場初雪要來了？根據中央氣象署預報指出，明（8）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，低下探攝氏14度，週一起東北季風減弱，短暫回溫、回暖，下週四（12日）又有一道鋒面通過臺灣北部海面，並且14日至16日起加上東北季風增強影響，下週六（14日）局部低溫下探攝氏10度，將有機會降下初雪。中央氣象署預報員張承傳指出，明天到週一清晨（8日、9日）受到東北季風影響，清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星降雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週一至下週三水氣較少，降雨地區剩下基隆北海岸、大臺北山區零星降雨，其他地區多雲到晴。週一（9日）清晨北台灣較冷，中部以北、北部會降到攝氏14度至15度，其他地區攝氏16度至17度，花東地區18度至19度，不過白天開始東北季風減弱，氣溫回升，下週二、下週三（10日至11日）東北季風較弱，北部、東北部高溫回到攝氏20度左右，中南部攝氏27度至28度。下週四（12日）預計有一道鋒面通過臺灣北部海面，隨後東北季風再增強，下週四、下週五跟今明兩天同樣偏涼，，有機會挑戰大陸冷氣團等級，北部地區下探攝氏13度，中南部剩下攝氏15度至17度，局部單點地區下探攝氏10度至11度，由於鋒前有些水氣，若是有配合到冷空氣，將有機會降下初雪。下週六（14日）至16日，以迎風面降雨為主，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。