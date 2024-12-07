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▲林志穎第一天悄悄朝聖周杰倫演唱會，完全沒有被發現。（圖／林志穎IG）

▲奧運拳擊金牌林郁婷（左）和奧運羽球男雙金牌李洋（右）一起到場看周杰倫演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟才剛求完婚，今天就帶著未婚妻陳詩媛朝聖周杰倫。（圖／杰威爾提供）

▲世界棒球12強賽教練及選手高國輝（左起）、曾頌恩、陳晨威、林立今天到場支持周杰倫。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫今（7）日在台北大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」演唱會，同樣有許多藝人好友到場力挺，包括張清芳、林志穎、ELLA陳嘉樺、許光漢、陳冠希等，且奧運金牌李洋、王齊麟、林郁婷等人也都到場，王齊麟還帶著未婚妻陳詩媛到場。此外，還有中華隊12強賽教練及選手高國輝、曾頌恩、陳晨威、林立也都到場，觀眾席金牌含量超高。林志穎第一天帶著全家到場支持周杰倫，完全沒有被人發現，不過今日他帶著兒子再度現身，隨即被捕獲，可以二刷周杰倫演唱會，也讓許多在大巨蛋外求票的粉絲好羨慕；在觀眾席內也看到Ella、陳冠希夫妻等人。張清芳今日則帶著小兒子現身，透露今天來大巨蛋看看場地，很喜歡〈晴天〉、〈簡單愛〉，希望可以聽到這兩首歌，由於前兩天周杰倫都是從觀眾席抓藝人朋友上台開唱，因此也讓人好奇，今天張清芳是否有可能上台？她則笑說，「怎麼可能現在告訴你。」另外，品冠也帶著老婆到場支持；彭佳慧則因為隔天有工作，今天提前來看演唱會，明天3個孩子自己進場觀看；正在服役的許光漢今天也被捕捉到和好友章廣辰低調入場，沒有接受媒體訪問，不過被人發現，一進去就先排隊去上廁所。除了許多藝人好友之外，今日也有眾多金牌選手到場，包括李洋、王齊麟、林郁婷，王齊麟更帶著昨天才求婚成功的未婚妻陳詩媛到場，2人全程黏踢踢，看起來非常甜蜜，李洋和林郁婷則是低調現身，沒有多說什麼話；除了奧運金牌國手，12強棒球賽教練及選手高國輝、曾頌恩、陳晨威、林立也到場觀看，觀眾席的金牌含量因為他們而完全超標。