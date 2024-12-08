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▲今日到週一清晨（8日、9日）受到東北季風影響，清晨水氣偏多，桃園以北、東半部、東南部有零星降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲下週六開始（14日）冷空氣增強，有機會挑戰大陸冷氣團等級。（圖／中央氣象署提供）

▲8日東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣北部及離島地區，影響情況視上游濃度累積而有所變化。（圖／截取自環境部）

今（8）日一整天到下週一（9日）清晨是這波東北季風最冷時間，尤其下週一清晨低溫下探攝氏14度，出門要留意基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨；下週一白天起東北季風減弱，短暫回溫轉晴，不過下週四（12日）有一道鋒面南下隨後東北季風再增強，下週六（14日）冷空氣有機會挑戰大陸冷氣團等級，局部低溫剩不到攝氏10度。中央氣象署預報指出，今日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。下週一（9日）清晨北台灣較冷，中部以北、北部會降到攝氏14度至15度，其他地區攝氏16度至17度，花東地區18度至19度，不過白天開始東北季風減弱，氣溫回升，下週二、下週三（10日至11日）東北季風較弱，北部、東北部高溫回到攝氏20度左右，中南部攝氏27度至28度。下週一（9日）至下週三（11日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍稍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週四（12日）預計有一道鋒面通過臺灣北部海面，隨後東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼；下週五（13日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。，有機會挑戰大陸冷氣團等級，北部地區下探攝氏13度，中南部剩下攝氏15度至17度，局部單點地區下探攝氏10度至11度，由於鋒前有些水氣，若是有配合到冷空氣，將有機會降下初雪。8日東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響臺灣北部及離島地區，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。