郵局一直以來都是民眾辦理寄信、匯款等業務的場所，不過中華郵政其實近幾年不斷在推出可愛周邊小物，部分特色商品也引起民眾注意。近日就有網友分享，郵局近期推出的「存摺聚寶袋」超可愛，仿照存摺外觀做成收納袋，又實用又值得收藏，貼文曝光後吸引超過4千人按讚，眾人紛紛手刀線上瘋搶，目前該款商品已是缺貨狀態。
一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」中發文，表示「郵局竟然有可愛小廢物！」只見照片中，中華郵政推出2款「存摺聚寶袋」，外觀仿照真實存摺造型，可以收納不少東西，售價為台幣60元，吸引許多民眾臨櫃詢問。
貼文曝光後，許多人也被燒到喊+1，「看到這篇想跑一趟郵局了」、「帶這個出去就是台灣人的證明，好驕傲」、「很可愛，直接包兩款，還發現了注音符號資料夾，一起買」、「郵局最近的小廢物都可愛極了，很欠買」。
還有人大讚郵局周邊小物相當值得挖掘，「我覺得如果有外國人要買台灣紀念品，郵局也是很適合」、「看來台灣不務正業的公司又多一個了，中華郵政是被郵局業務耽誤的實用小物店」、「郵局自從郵務業務減少後，就開始很用心發展副業，常常賣一些神奇的東西」。
中華郵政實用小物被推爆！全民瘋搶到缺貨
事實上，中華郵政公司今年9月才以「注音符號郵票」圖案搭配郵政吉祥物「波波鴿」為元素，製作多款生活好物，第一波推出多層式L夾、對開式資料夾及提袋，11月8日第二波則發售收納包、文具組及不鏽鋼餐具組等3款商品。
而實際整理網友熱議的小物清單，包含價格150元的「注音符號收納包」、價格250元的「波波鴿保溫袋」以及60元的「存摺造型聚寶袋」等，都可以自官網「i郵購」購入，不過目前「存摺造型聚寶袋」已是缺貨狀態。另外還有嘉義郵局限定商品「便利包拉鍊袋」，同樣大受民眾歡迎，但沒有開放線上購買，只能透過代購或親自到當地郵局購入。
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貼文曝光後，許多人也被燒到喊+1，「看到這篇想跑一趟郵局了」、「帶這個出去就是台灣人的證明，好驕傲」、「很可愛，直接包兩款，還發現了注音符號資料夾，一起買」、「郵局最近的小廢物都可愛極了，很欠買」。
還有人大讚郵局周邊小物相當值得挖掘，「我覺得如果有外國人要買台灣紀念品，郵局也是很適合」、「看來台灣不務正業的公司又多一個了，中華郵政是被郵局業務耽誤的實用小物店」、「郵局自從郵務業務減少後，就開始很用心發展副業，常常賣一些神奇的東西」。
中華郵政實用小物被推爆！全民瘋搶到缺貨
事實上，中華郵政公司今年9月才以「注音符號郵票」圖案搭配郵政吉祥物「波波鴿」為元素，製作多款生活好物，第一波推出多層式L夾、對開式資料夾及提袋，11月8日第二波則發售收納包、文具組及不鏽鋼餐具組等3款商品。
而實際整理網友熱議的小物清單，包含價格150元的「注音符號收納包」、價格250元的「波波鴿保溫袋」以及60元的「存摺造型聚寶袋」等，都可以自官網「i郵購」購入，不過目前「存摺造型聚寶袋」已是缺貨狀態。另外還有嘉義郵局限定商品「便利包拉鍊袋」，同樣大受民眾歡迎，但沒有開放線上購買，只能透過代購或親自到當地郵局購入。