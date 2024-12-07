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虛擬貨幣分析師陳梅慧與任職刑事局的男友日前在應訊返程時，在國道新竹路段發生車禍身亡，而陳過去曾協助檢警釐清創意私房與88會館負責人郭哲敏金流，讓外界懷疑死因並不單純，對此名嘴黃智賢表示，陳梅慧為了台灣，正面對抗這些恐怖的犯罪集團，而我們沒有好好保護她，「追查到底才能告慰英雄！」陳梅慧意外身亡，黃智賢強調，追查到底才能告慰英雄，陳協助追查的案子，還有創意私房，而創意私房的會員，除了繳錢支持犯罪，甚至也要自己直接犯罪，才能累積集點、升等，而創意私房到現在，居然已經有幾個會員居然自殺。黃智賢表示，創意私房許多會員，跟幕後操控者，都有社會上光明正大的身分，有醫生、會計師、建築師，甚至司法人員與加密貨幣，也迫切需要追查。陳梅慧為了台灣，正面對抗這些恐怖的犯罪集團，「而我們，沒有好好保衛她」。黃智賢說，車禍的真相，到底是什麼？是意外還是什麼，都是不能被原諒，因為這樣的司法英雄，為什麼居然被當成洩密罪的犯罪嫌疑人？「追查犯罪，保護英雄，才能告慰陳梅慧」。