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▲▼中山美穗在東京寓所過世，警方初步推斷是意外溺死。（圖／美聯社、中山美穗IG）

▲▼柏原崇在《情書》演出少年「藤井樹」，雖然戲份不多，該片仍讓他在全亞洲聲名大噪，紅透半邊天。（圖／情書劇照、柏原崇微博）

▲柏原崇是《惡作劇之吻》的「元祖江直樹」，更有「20世紀末的美少年」美譽，現年47歲的他和女神內田有紀愛情長跑15年。（圖／柏原崇官網）

▲中山美穗小檔案。（圖／中山美穗IG、NOWnews社群中心製表）

90年代日劇女神中山美穗昨（6）日在澀谷住處疑似泡澡時承受不住溫差，「熱休克」溺斃於浴缸中，享年54歲，29年前與她合演經典愛情片《情書》的男神柏原崇，今天發聲追悼大前輩，透露當年為見中山美穗本人而去試鏡，坦言至今依然不能接受偶像離開的噩耗。柏原崇在粉專發文，指出自己第一次聽流行歌是中山美穗唱的〈You're My Only Shinin' Star〉，「因為想見中山美穗，我挑戰了《情書》的試鏡」，回想如願以償、第一眼見到中山美穗時，被對方耀眼的光芒所震懾，「（我）啞口無言，什麼話都說不出來的情景，至今難以忘懷。」中山美穗在《情書》中對著被茫茫白雪覆蓋的遠山，以一句「你好嗎？我很好！」喊出對初戀情人的思念，迴音繚繞，成就影史經典畫面，柏原崇說，那一句台詞曾經觸動了無數人的心靈，「如今，我依然無法接受這份現實，只能向不停呼喊的博子（中山美穗角色）一樣，懷著祈禱的心情，期盼著。願您，願您能夠安息。」中山美穗長相標緻、氣質空靈，有「日本第一美女」美譽，中學時期被星探發掘，1985年以演員身分入行，影視歌三棲的她，藝界地位超然，全盛時期有「男木村（木村拓哉）女中山」這句話，每每推出新戲都是賣座保證，收視率20%起跳，中山美穗出道即攀上事業巔峰，與同期的工藤靜香、南野陽子、淺香唯受封「四大偶像天后」。1995年3月上映的文藝愛情片《情書》（Love Letter）讓中山美穗再次大紅，該片由大導演岩井俊二執導，其它主演還有豐川悅司、酒井美紀，中山美穗在片中一人分飾兩角，一幕對著雪山大喊「你好嗎？我很好！」的畫面，聲音迴盪不散，堪稱影史經典，該片也讓她橫掃多個影后獎項，如藍絲帶電影獎、報知電影獎等。1970年3月1日～2024年12月6日，享年54歲日本女演員、歌手家庭：前夫辻仁成為小說家和音樂家，育有1子代表作歌曲：〈比世界上任何人〉電影：《情書》電視劇：《全為了你》、《沉睡的森林》、《柏拉圖式》、《戀愛的季節》、《信長》、《兩千年之戀》