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▲周杰倫當年和陳冠希因拍攝電影《頭文字D》而結緣，變成好朋友。（圖／翻攝自微博）

天王周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會5日起在台北大巨蛋連唱4天，今（7）日演唱會來到第3場，許多藝人好友紛紛到場朝聖，包括張清芳、林志穎、ELLA陳嘉樺、許光漢等。除此之外，連昔日周杰倫與F4成員周渝民（仔仔）爆衝突，跳出來幫忙解圍的港星陳冠希也現身力挺，當周杰倫唱到經典歌曲〈一路向北〉時，鏡頭驚喜帶到台下的陳冠希，他幽默配合比出開車手勢，讓全場頓時陷入回憶殺，尖叫聲不斷。陳冠希難得回台，戴著毛帽與老婆秦舒培現身周杰倫演唱會，當周杰倫唱到〈一路向北〉時，鏡頭掃到VIP席的陳冠希，勾起不少觀眾當年追電影《頭文字D》的回憶，他還幽默對著鏡頭比出電影中開方向盤的手勢，掀起現場觀眾滿滿的回憶殺。事實上，周杰倫與陳冠希私下交情相當好，2人除了合拍過電影，2004年還曾一起受邀拍攝百事可樂的廣告，當時還有F4的成員，不過周杰倫和周渝民玩心大起，假裝吵架要測試其他人反應，怎料差點引發兩幫人混戰。F4其他團員站出來力挺仔仔，陳冠希見狀拿起板凳跳出來要護著周杰倫；雖然後來發現只是玩笑，但也讓周杰倫看出陳冠希對待朋友的真心。陳冠希2004年發行的粵語專輯《Please Steal This Album》中的歌曲〈戰爭〉，就是由周杰倫親自譜曲的；後來陳冠希因為艷照門事件退出演藝圈，沉寂2年後要再次復出，2010年推出專輯《Confusion》時，周杰倫也站出來為他寫了歌曲〈I CAN FLY〉。