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▲冬季聯盟台灣兵分兩路組成山、海兩隊，爭冠陣容正式亮相。（圖／官方提供）

根據中華職棒官方提供的今（7）日晚間洲際棒球場冬季聯盟進場人數，共有4388名球迷進場，超越開幕戰4280人紀錄，創下冬盟史上最高進場紀錄。在蔡其昌會長的努力下，亞洲冬季聯盟的進場觀眾相較過去成長超過7成，有效幫助賽事降低虧損，也吸引各國聯盟的球隊參與，這也是台灣打者與投手能夠在近10年內變強的主要原因。亞洲冬季棒球聯盟孕育出不少職棒好手，包括日職養樂多山田哲人、軟銀鷹甲斐拓也、巨人強打岡本和真、現在效力波士頓紅襪的吉田正尚、橫濱DeNA的佐野惠太、養樂多重砲村上宗隆、阪神左投岩貞祐太、青柳晃洋與廣島栗林良吏都曾來台打過冬季聯盟，在高度競爭的環境之下，各國選手也能快速吸收比賽經驗，成為未來成長的重要養分。日本隊在本屆世界棒球12強賽拿下8勝1敗，12支球隊中最好的戰績，但「關鍵一敗」卻在冠軍戰以0：4不敵台灣，挑戰二連霸失利，其中讀賣巨人傳奇投手桑田真澄就認為台灣拿下冠軍並非僥倖，並點出「2012年開始舉辦的亞洲冬季棒球聯盟，是台灣近年變強的關鍵。」冬季聯盟賽事將從11月23日進行至12月15日，合計4週23天的比賽日程，每隊各出賽16場，加上四強賽、季軍賽、冠軍賽，總計44場賽事在台中洲際棒球場和雲林斗六棒球場進行。今年參與冬聯的5支球隊分別為台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊。統一7-ELEVEn獅高志綱再度擔任總教練執掌兵符，帶領的是由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成的台灣山林隊；台鋼雄鷹鄧蒔陽擔任總教練率領的台灣海洋隊，由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成。