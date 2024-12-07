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▲ELLA陳嘉樺現身大巨蛋，力挺周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

天王周杰倫在大巨蛋一連開唱4天，今（7）日已經來到倒數第二場，同樣有許多大咖藝人到場支持，且周杰倫也悄悄準備驚喜給觀眾，像是唱到〈一路向北〉時，鏡頭特別拍到當年一起拍電影《頭文字D》的陳冠希，在組曲〈稻香+回到過去+浪漫手機〉唱完後，他突然接唱當年寫給S.H.E的〈熱帶雨林〉，鏡頭還拍到台下的Ella（陳嘉樺），只見她眼眶有些濕潤，看到鏡頭在拍，也大方用手比出「臉頰愛心」，還送飛吻給觀眾。S.H.E第二張專輯《青春株式會社》中，收錄的〈熱帶雨林〉當年由周杰倫作曲、方文山填詞，這是雙方首次合作。而今日周杰倫大巨蛋演唱會上，特別演唱在歌單之外的〈熱帶雨林〉，鏡頭還拍到台下的Ella，當Ella發現鏡頭正拍向她，她也隨即比出臉頰愛心，難得再度同框的2人，讓粉絲瞬間掀起回憶殺。今日稍早Ella也在觀眾席被捕獲，只見她帶著老公和兒子到場，被問到想聽什麼歌，她表示自己每首歌都想聽。除此之外，其實今天也有許多大咖藝人到場支持，包括張清芳、許光漢、林志穎、陳冠希、小鐘、彭佳慧、劉畊宏、Karencici等人。