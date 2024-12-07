我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈春華透露周杰倫在台上發問「現場有50歲以上的觀眾嗎？」讓她頓時尷尬笑虧：「這到底是要舉手還是不舉手？明明周媽媽（葉惠美）也有來呀！」（圖／杰威爾提供）

歌手周杰倫睽違7年回台展開「嘉年華」世界巡迴演唱會，一連開唱四天共吸引超過15萬名粉絲朝聖，今（7）日演唱會來到第三天，精彩絕倫的演出想必能征服全場歌迷。而周杰倫的魅力無人能擋，就連資深主播沈春華也化身成小粉絲，稍早透過社群分享昨日到場欣賞演唱會的心得，沒想到周杰倫在台上1句話「現場有50歲以上的觀眾嗎？」讓65歲的她瞬間尷尬了，「這到底是要舉手還是不舉手？」沈春華發文開頭寫道，「就是要聽周杰倫唱啊！」表示與同行友人首次踏入大巨蛋，一進場後好幾次連聲讚嘆，「前半場的演唱加上舞台設計，非常震撼精彩，有豐沛的周式風格。無人機恣意又優美的在觀眾頭上飛來飛去，是一道帶著旋律的風景」，也透露自己十分享受過程，還跟著音樂站起來嗨跳，不亦樂乎。特別的是，周杰倫演唱會到了Talking橋段，向台下歌迷興奮問好，好奇發問：「現場有50歲以上的觀眾嗎？」讓沈春華和坐在身邊的朋友都尷尬地笑了，直呼「這到底是要舉手還是不舉手？明明周媽媽（葉惠美）也有來呀！」逗趣又幽默反應令人會心一笑。文末，沈春華也笑說，聽到〈彩虹〉、〈青花瓷〉、〈東風破〉等歌曲已相當滿足，「周董還是好帥，足矣」，而儘管當天沒有如願聽到〈以父之名〉，但那就留到下次的演唱會，喊話期待下一場演出，貼文引來粉絲直呼：「果真是跨時代的演唱會」、「50歲？看不出來不用舉手」！