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▲周杰倫今日第三場演唱會依舊驚喜滿滿。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會來到第三天，今（7）日他同樣一一點名台下的貴賓，當他叫到前副總統蕭萬長和蕭夫人朱俶賢，蕭夫人透露，自己是聽到〈菊花台〉才認識周杰倫的，不過第一天周杰倫已經和二姐江蕙合唱過，蕭夫人好奇，「今天不會來了吧？江蕙你請不到吧？」周杰倫表示，「沒有什麼事情是周杰倫做不到的！」接著經過介紹藝人環節，江蕙突然走上舞台，和周杰倫合唱2首歌〈菊花台〉、〈煙花易冷〉，和網路上瘋傳的名單不同，再次給歌迷驚喜。周杰倫在今天介紹嘉賓環節，第一位就是重量級貴賓，是蕭萬長和蕭夫人，蕭夫人表示，自己認識周杰倫是因為〈菊花台〉，當時在飛機上看到電影《滿城盡帶黃金甲》，「從那一次我才知道他在唱什麼」，不過因為周杰倫第一天已經和江蕙唱過〈菊花台〉，因此蕭夫人表示，「（江蕙）今天不會來了吧？」周杰倫回應，「二姐演唱會幾乎都會在，只是看她有沒有表演。」蕭夫人表示，「我很高興今天看你這麼成功，但有小小的遺憾，江蕙你請不到吧？」周杰倫隨即表示，「沒有什麼事情是周杰倫做不到的，從我這邊到後台那邊一共5步」，蕭夫人當下笑說，「你不要吹牛」，下秒還透露，「蕭萬長你可以好好睡覺，我都用江蕙的〈阿公的眠床腳〉叫他起床。」沒想到過了20分鐘，周杰倫在台上找人，江蕙真的從升降舞台上升起來，只見她今日穿著比較輕便，不過歌聲依舊美妙，再度演唱第一天曾唱過的〈菊花台〉和〈煙花易冷〉，讓錯過第一天演出的粉絲，有機會再次一睹周杰倫和江蕙的合作舞台。周杰倫也說，如果江蕙沒出來，擔心蕭萬長和夫人會有遺憾，「我的演唱會不能有遺憾。」