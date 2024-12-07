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桃園璞園領航猿本土「一哥」盧峻翔上季榮獲PLG年度MVP，今年如願入選中華隊，並在亞洲盃資格賽打出亮眼表現，今天作客對上高雄鋼鐵人，一記三分球率隊打破PLG半場新高73分紀錄，賽後他握拳歡呼，開玩笑將功勞歸給場館「音響不錯，很Chill（放鬆）」。高雄鋼鐵人7、8日在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，也是主辦音樂活動的海音館首次舉行籃球賽事，兩隊球員都給予高度評價，尤其有別一般球場四邊都有球迷座位，海音館則有半面是舞台無法坐人，鋼鐵人球員陳范柏彥形容，「球迷好像在看電影一樣。」今天兩隊熱身還伴隨宇宙人賽前開唱，盧峻翔賽後表示，熱身時就感覺很棒，燈光、氣氛都很舒服，今天上半場結束前1分鐘，盧峻翔砍進三分球，幫助領航猿得分來到73分，打破聯盟72分的半場最高得分紀錄，盧峻翔也笑著將功勞歸於場館，「音響不錯，很Chill（放鬆）。」所以幫助他投籃更準。不過盧峻翔也透露，中場休息時團隊都沒提到破紀錄一事，自己也不知道，反倒是上半場打完就領先33分，讓他心態放鬆，下半場發生多達5次失誤，影響到團隊，自己要修正。盧峻翔今天上場35分鐘，攻下本土最高23分，包含三分球12投4中，外帶2籃板，還有5失誤。