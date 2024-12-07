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▲周杰倫演唱會嘉賓名單引全台瘋猜，網友紛紛敲碗金曲歌后、歌王蔡依林及林俊傑，期盼實現「雙J合體」。（圖／翻攝自蔡依林、林俊傑臉書）

歌手周杰倫睽違7年回台展開「嘉年華」世界巡迴演唱會，一連開唱四天共吸引超過15萬名粉絲朝聖，今（7）日演唱會來到第三天，相繼前兩天的嘉賓為江蕙、動力火車，今日與明日的嘉賓引發全台歌迷瘋猜，而許多網友紛紛敲碗金曲歌后、歌王蔡依林及林俊傑站台，實現「雙J合體」，因此兩人蹤跡也被持續更新，蔡依林稍早被拍到現蹤機場，而林俊傑則是依社群IP發現其位置，可說十分有機會現身周杰倫演唱會。據蔡依林粉絲團動態顯示，蔡依林本人今早在上海虹橋機場現身，班機為上海飛回台北，當地湧入大批歌迷為她送機，見蔡依林穿著保暖，一身羽絨厚外套再內搭緊身短版上衣，狀態顯得十分愜意，一路上眾多粉絲舉著手機拍攝，紛紛好奇她接下來的行程；而另一位「J」林俊傑，則被網友發現依據抖音帳號IP位置在台灣，不過微博IP位置卻是新加坡，事後他本人在IG動態分享新加坡米其林餐廳的美食照，人確切位置不得而知。事實上，周杰倫第三天演唱會今稍早開始，許多藝人紛紛到場支持，包括Ella陳嘉樺一家子、張清芳、許光漢、林志穎、陳冠希、小鐘、彭佳慧、劉畊宏、Karencici等人，除此之外，今日也有眾多金牌選手到場，包括李洋及其女友、林郁婷、王齊麟及其未婚妻陳詩媛到場，12強棒球賽教練及選手高國輝、曾頌恩、陳晨威、林立也到場觀看，觀眾席可說是「金光閃閃」。