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媒體報導，中國大陸重要對台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計來台，但疑似因賴政府國安高層從中作梗，最後未能成行，錯失在金門與陸委會主委邱垂正對話的機會。對此，陸委會表示，近日亦無收到邀請汪毅夫先生赴金門參加上揭活動之申請案，政府並未阻撓汪毅夫先生來台，媒體報導並非事實。陸委會表示，政府推動兩岸健康有序交流政策立場一貫，目前兩岸校際師生互訪、辦理研討、論壇及研習等各類型學術教育交流活動非常頻繁，教育部等主管機關於受理審查時，並依個案視情徵詢本會及相關目的事業主管機關意見。陸委會指出，主委邱垂正12月6日係應國立金門大學邀請出席「美中競爭下地緣政治的衝突與和平學術研討會-2024年五校博碩士研究生論文發表會」，並進行開幕致詞。本會近日亦無收到邀請汪毅夫先生赴金門參加上揭活動之申請案，政府並未阻撓汪毅夫先生來台，媒體報導並非事實。