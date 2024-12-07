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▲林志穎二刷周杰倫演唱會，也透露兒子因第一天沒點到〈稻香〉十分失望。（圖／讀者提供）

天王周杰倫（周董）今（7）日在台北大巨蛋開唱，不少演藝圈大咖都前來朝聖，包括許光漢、Ella、陳冠希、二刷演場會的林志穎等人，而介紹嘉賓環節時，竟意外驚見許久未露面的女星范曉萱，她還現場演唱了〈黑色幽默〉。至於帶著兒子二刷演場會的林志穎也透露，兒子第1天因沒有點到〈稻香〉而含淚回家，周杰倫便直接唱了幾句，滿足林志穎兒子的心願。周杰倫演唱會吸引不少大咖藝人到場朝聖，而在介紹嘉賓環節時，竟意外驚見許久未露面的女星范曉萱，她頭戴黑色鴨舌帽、口罩，全身包緊緊，打扮相當低調，還現場獻唱了經典歌曲〈黑色幽默〉，令在場所有觀眾相當驚喜。至於二刷周杰倫演唱會的林志穎，在介紹嘉賓環節時透露，兒子第1天相當期待點歌環節，想和周董一起演唱〈稻香〉，不過最後沒被點到因此相當失落。周杰倫二話不說，秒播了〈稻香〉與林志穎兒子一同合唱，也滿足了林志穎兒子的心願。