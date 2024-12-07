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PLG高雄鋼鐵人今夏從管理層到球員大出走，補進多名新秀，成為聯盟最年輕隊伍，今天主場開幕戰，慘遭榜首桃園領航猿痛宰，上半場被攻下73分破聯盟新高，賽後鋼鐵人教頭邱大宗直言，今天表現「根本完全打臉」季初團隊喊出的年度口號。鋼鐵人今夏從上到下大換血，總經理高景炎離隊，由方永璽接任，球員包含呂政儒、陳又瑋、王律翔、施晉堯、陳冠全等人都出走，之後補進陳范柏彥，以及選秀會的5名新秀馬克斯、王凱裕、林心翔、朱育君、莊朝勝等人陣容相當年輕。只是開季第3戰繼續被老大哥們震撼教育，上半場陷入40：73落後，領航猿攻下73分破聯盟半場新高紀錄，下半場第三節一度攻下11：0小高潮，但未能延續，最終以94：123吞下3連敗，勝場還未開張。賽後邱大宗大讚場地華麗，舞台效果特別強，但球員沒能打出匹配這場地的好表現，「賽前也想打出像這個場地的活躍性，燈光、音響乒乒乓乓，提醒他們注意力要集中，但可能年輕球員被影響到了。」邱大宗也直言球員今天拼戰精神不夠，「今年口號喊敢拚敢打，拚出希望，打出希望，但這場比賽完全打臉，注意力不是那麼集中。我們要繼續努力，明天還有一場，努力打出好球回報給球迷。」