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▲陸軍2025年形象月曆亮相，宣示接裝海馬斯多管火箭與M1A2T戰車等新武器。（圖／陸軍司令部提供）

民國113年即將進入尾聲， 展望新的一年，陸軍司令部推出「民國114年度形象桌曆」，首頁電繡M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統，呈現陸軍在提升戰力、應對挑戰上的持續突破。今年的陸軍形象桌曆封面設計，特別以M1A2T戰車、海馬斯多管火箭系統等新式武器裝備為核心元素，構成陸軍新一代戰力的主視覺；每月主題分別呈現單兵反裝甲紅隼火箭彈實彈射擊、戰術型無人機偵蒐運用及聯合作戰演訓等重要訓練實況，呼應陸軍「優化訓練、戰力提升」之核心理念，更充分展現陸軍在新式裝備籌建、戰備整備優化的實質進展。陸軍114年形象桌曆，可說是一本陸軍全體官兵戮力戰備整備、逐步厚植防衛能力與韌性的影像輯錄。陸軍司令部表示，本次桌曆設計風格，採類電影海報的美術風格，呈現新世代美感，並藉由聚焦陸軍所屬各兵科、單位的專業特色與核心能力，讓國人深入了解陸軍在現代化建軍與專業訓練上的全貌。記事頁部分，則納入國軍重要戰役紀念、部隊隊慶、國曆節日與農曆24節氣，不僅發揮精神教育與歷史傳承意涵，更讓桌曆成為實用與傳承兼具的文化載體。陸軍司令部進一步表示，今年桌曆融入了豐富的設計巧思，封面「2025」的字樣結合蛇年意象，巧妙呈現蛇年象徵的靈活與堅韌特質；而各月份記事頁，也融入可愛造型各異其趣的小蛇元素，增添趣味性。陸軍表示，透過創意彩蛋安排，更增添設計語彙的豐富元素。正如陸軍形象桌曆的九月份通信兵主題，巧妙放置「國際統一字元碼」，精準傳達通信兵在戰場扮演「通信必通、訊息必達」的關鍵角色。陸軍表示，回顧今年，陸軍持續茁壯，不論在戰備整備革新、後備戰力提升、教訓測優化及士官制度精進等面向，已具備一定的推展成效；展望來年，陸軍將前瞻敵情威脅及未來戰場的改變，確保作戰思維與時俱進，並有效結合新式武器裝備運用，逐步提升陸軍整體戰力。陸軍司令部強調，期透過這份形象桌曆，向國人傳遞「不論面臨何種挑戰，陸軍都將以穩健的步伐，持續突破自我，為國家安全與人民安定全力以赴」的堅定承諾。