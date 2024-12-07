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韓國國會今(7日)針對總統尹錫悅彈劾案進行投票，但執政黨國民力量黨集體離場杯葛，在最終僅有3名執政黨議員留下的情況下未過門檻。在野黨共同民主黨表態，將於11日再次推動。根據韓聯社報導，儘管對於結果感到失望，以共同民主黨為首的在野黨仍準備再次加大力道，立即決定重新針對尹錫悅發動彈劾案，時間點可能落在11日。民主黨領導階層表態將持續進行彈劾，直到能達成彈劾的目的為止，共同民主黨黨團領袖朴贊大表示，10日是例行國會會議結束後，將立即召開臨時國會。一般預料，在野黨會以一周為單位進行國會表決，直到彈劾案表決通過為止，因這可能為執政黨帶來壓力。一名執政黨成員坦言，若繼續拒絕彈劾和譴責領導人，時間拉越長，政府和執政黨的負擔就會越大。在彈劾案失敗後，共同民主黨黨魁李在明向人民致歉，並痛批執政黨破壞憲法秩序，造成軍事叛亂和內戰，反對人民追究他們的責任、為保住既得利益不顧人民意志。