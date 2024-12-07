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▲Ella今天現身大巨蛋，力挺周杰倫演唱會。（圖／讀者提供）

天王周杰倫「嘉年華」演唱會來到第三天，今（7）日觀眾席同樣眾星雲集，包括張清芳、Ella（陳嘉樺）、許光漢、林志穎、陳冠希等人，今日同樣由好友阿Ken幫忙介紹嘉賓，提到Ella時開玩笑說「她從男變女」，對方當場變臉，沒想到雙方隨後聊了幾句，Ella像是要反擊一般，開玩笑嗆周杰倫說「你變老了」，但下秒卻口誤，不小心把品冠叫成光良，當場超級尷尬。周杰倫這次演唱會都會介紹台下的大咖好友，今天提到Ella，阿Ken介紹「她是S.H.E從男變女的代表」，Ella的臉當場直接垮下來，不過隨後又笑說，「我就是個奇蹟」，也稱讚周杰倫今天在歌單中間，突然加入當年為了S.H.E所寫的〈熱帶雨林〉，編得非常巧妙，「這是周杰倫寫給我們的第一首歌，剛才聽到非常驚喜。」周杰倫隨即稱讚Ella都沒有變老，沒想到Ella卻嗆聲，「但你變老了」，還開玩笑做出鬼臉，互動相當可愛。而下秒Ella想對周杰倫告白，提到品冠先前提到的「很開心生在有周杰倫的時代」，卻不小心把品冠叫成光良，她當場嚇傻，急忙解釋：「讓我把話說完」，阿Ken則在一旁幫忙緩頰：「多說多錯」，下秒Ella終於冷靜下來，表示：「很高興這個地球上有周杰倫，他是我們的幸福。」也希望周杰倫可以保持身體健康，再陪大家20年。