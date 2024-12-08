NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月8日賽程，將有7場比賽進行，上午9點00分要進行的波士頓塞爾提克主場交手曼菲斯灰熊的賽事，將會是今天的焦點之戰，塞爾提克要延續3連勝的氣勢，灰熊則要嘗試在客場拿下勝利。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：灰熊交手塞爾提克

📍比賽背景

最近10場比賽：塞爾提克拿到9勝1負，場均得到118.5分、44.9個籃板、26.5次助攻、7.0次抄截和6.5次阻攻，投籃命中率為45.9%。他們的對手場均得分為109.3分。

灰熊拿到8勝2負，場均貢獻121.5分47.1籃板31.4助攻9.1抄截6.6阻攻，投籃命中率49.0%。他們的對手場均得分為112.4分。

📍傷兵名單

塞爾提克：Kristaps Porzingis

灰熊：Luke Kennard、Marcus Smart、Zach Edey、Vince Williams Jr.、GG Jackson II

📍雙方關鍵球員

塞爾提克：Jayson Tatum為塞爾提克場均貢獻28.7分、8.7籃板和5.6助攻。

灰熊：Jaren Jackson Jr.為灰熊場均貢獻 21.7 分和 5.8 個籃板。

🟡NBA2024-25例行賽第12月5日賽程表： 

MATCHUP

 TIME

      
騎士

   @  黃蜂

 2:00 AM      
金塊

   @  巫師

 8:00 AM      
雷霆

   @  鵜鶘

 8:00 AM      
活塞

   @  尼克

 8:30 AM      
獨行俠

   @  暴龍

 8:30 AM      
灰熊

   @  塞爾提克

 9:00 AM      
太陽

   @  熱火

 9:00 AM      

🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：灰熊VS塞爾提克 9:00

愛爾達ELTA.TV：太陽 VS 熱火09:00

🟡線上收看：

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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