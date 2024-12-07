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▲ 「天鍋麻辣鴛鴦鍋」提供全新的火鍋用餐體驗。（圖／碳佐麻里提供）

「燒肉南霸天」碳佐麻里台南新興園區今（7）日揭幕，斥資近二十億打造的台南新興園區，占地相當於55個籃球場。園區匯聚多樣品牌，滿足各類顧客需求。除了「碳佐麻里精品燒肉」、更打造年輕時尚的「天鍋麻辣鴛鴦鍋」，雙品牌提供多達810 個座位數，另有正在籌備中的全新餐飲品牌。此外，園區預計在 2025年第一季進駐南部最大的「誠品生活 台南」，預期將為台南府城打造全新的生活及餐飲體驗。在開幕儀式上，碳佐麻里餐飲系列董事長邱彥騰特別感謝台南市政府及各相關團隊的協助，讓園區得以順利推進。他指出，園區的目標是讓世界各地的人們感受到台南府城的魅力，更希望讓大家感受到台灣的餐飲不斷的在蛻變、進化、提升。園區將為為台南創造500個以上的工作機會。更特別推出台南新興店限定菜單，為饕客帶來全新獨特的用餐體驗。碳佐麻里精品燒肉，二十年來，堅持以高質感的建築環境打造用餐氛圍，空間規劃設有「獨立型全私密包廂」、「半開放式包廂」、「親水景觀和式座位」等高質感氛圍空間；不論是約會、朋友聚餐、家庭聚會、公司商務型用餐，皆有最合適的空間安排，可以滿足各式用餐類型．更主打以優選的多元肉品、新鮮的食材和親切專業的服務來提升用餐體驗。