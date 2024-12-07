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▲屏東縣政府今年首度舉辦「HIGH客入青」2024客家生活藝術節系列活動。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府首次舉辦「HIGH客入青」2024客家生活藝術節系列活動，7、8日兩天在六堆客家文化園區登場。首日活動邀請三組金曲獎得主接力演出，優美的歌聲與水天相映的舞台背景，讓現場民眾如癡如醉。縣長周春米表示，屏東擁有八個客家鄉，具備深厚且多元的族群文化底蘊與創新潛力。客委會主委古秀妃上任後，積極與屏東縣政府聯繫，促進文化、建設及活動的全面發展。周春米對客委會的支持表示感謝，並在聖誕節前夕邀請三組金曲客家歌手及音樂創作者在客家園區演出，特別在湖邊搭建舞台，讓民眾度過一個美好的周末。縣府致力於推動在地文化與青年創業，今年以「HIGH客入青」作為活動名稱，寓意希望突破客家的既定印象，將青年創意與活力融入其中，展現屏東客家文化的傳統魅力與現代影響力，並創建一個讓青年展現創造力與文化自信的平台。勞青處表示，「HIGH客市集」聚集超過50家客家特色品牌及青年攤主，展出融合傳統文化與現代設計的創意商品，包括客家特色小吃、精美手工藝品和創業品牌的獨特產品，彰顯客家文化與現代創新思維的相互交融。活動場地的布置來自「染青再生美學工作坊」的巧思，現場更提供民眾檳榔子染DIY體驗，讓大家重新認識檳榔產業與傳統植物染技藝。