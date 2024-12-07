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▲周杰倫超級寵粉，對於歌迷的要求有求必應。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫今（7）日在大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」巡迴演唱會，許多歌迷為了被點到，紛紛在前排做出特別打扮，或是超大的應援牌子。今天就有一名粉絲扮成「網球」，戴著網球的頭套到場，果然隨即吸引周杰倫的注意，她還許願要簽名，周杰倫笑嗆「簽你的頭…上」，沒想到唱到一半，周杰倫真的走下來，並簽名在她頭上，讓旁邊的人直呼羨慕！今天在歌迷點歌環節，周杰倫發現台下有一名戴著網球頭套的粉絲，隨即詢問對方的名字，她透露自己的綽號是草莓，周杰倫好奇「那你怎麼沒戴草莓頭？」她笑說，「因為你喜歡網球」，周杰倫當下馬上在台上做出打網球的架式，不過也開玩笑說，「但你有點像青箭口香糖。」接著網球頭粉絲許願，希望可以得到簽名，並說想要聽〈白色風車〉，周杰倫先是笑說，「簽你的頭…上」，接著表示「如果你唱得好，我就簽名！」沒想到雙方合唱到一半，寵粉的周杰倫真的走下台，且真的簽在對方的頭套上，粉絲順利如願，現場隨即響起如雷尖叫聲。一旁的粉絲看了超級羨慕，影片也迅速傳遍threads，許多網友表示，「天啊！他直接簽在她頭上的網球」、「網球簽名，真的好好笑」、「勇敢的人先簽在頭上」、「周杰倫真的邊唱邊簽名在他頭上」、「謝謝網球小姐，好會點」、「這個頭套一定很值錢。」