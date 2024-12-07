高雄市中央公園聖誕樹「森之樹」高達26公尺超壯觀，近日中央公園也舉辦「2024高雄聖誕生活節」活動，吸引大票民眾朝聖，現場擁擠又熱鬧。臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」7日晚間分享影片，只見聖誕樹周遭擠滿觀賞遊客，就連一旁的新崛江商圈也湧入大量人潮，誇張畫面讓在地人驚呼：「已經好久沒見到新崛江滿滿人潮！」
臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」今（7）日晚間分享影片，只見高雄捷運中央公園站周遭擠滿民眾，大批人潮圍著「森之樹」聖誕主燈，紛紛搶著合影留念，附近還有整片浪漫聖誕燈飾、雜技表演、各式流動攤販，人聲鼎沸的畫面看起來十分熱鬧。
不只如此，中央公園的人潮也連帶湧入鄰近的新崛江商圈，由於連日舉辦聖誕生活節活動，帶來龐大的商機，仁智街也擠進大量遊客，就如同新崛江商圈回到全盛時期一般，令人看了相當感動。
許多高雄在地人見到擁擠畫面，紛紛驚呼「好扯欸！新崛江那裡很久沒這麼多人潮了」、「很誇張，停車位完全找不到」、「回到10年前的概念」、「這是我n年前逛街時的人潮，好希望能一直保持下去，我的青春」、「新崛江好多人…感動」。
高雄今年以「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾為主題，一路串接高雄車站與中央公園，並在中央公園內打造主題燈區，包括中央公園主題燈區有9大主題燈飾，還設置高達26公尺聖誕主燈「森之樹」，以及燈飾串聯成光串連接四射，與正前方長達近百公尺的「流光拱廊」相連，打造高雄專屬的浪漫聖誕盛宴。
今年度系列活動將從12月20日至平安夜前夕延長舉辦，四天澎湃音樂卡司與節慶主題市集，「聖誕生活節」音樂表演與市集活動將於12月20日至23日登場，將匯集旗艦級金曲歌后陣容接力演唱，以及巡演秒殺的超人氣樂團。平安夜當日同一場地，將由高雄基督教福音聯盟舉辦音樂市集活動「百年好市聖誕傳愛」。
🟡2024高雄聖誕生活節時間地點
聖誕生活節日期：12月20日（五）～1月5日（日）
地點：中央公園、中央公園商圈
亮燈時間：每晚18:00至24:00；主燈「森之樹」每15分鐘降雪
聖誕演唱會：12月20日（五）～12月23日（一）
🟡聖誕演唱會卡司陣容
12/20（五）：美秀集團、國蛋、鶴The Crane、VH - Vast & Hazy
12/21（六）：艾怡良、馬念先、hue、柯智棠、庸俗救星、安吉、鴉、薄荷綠工廠
12/22（日）：魏如萱、芒果醬、Andr、LINION、淺堤、老貓偵探社、宋德鶴、吳獻、廖文強
12/23（一）鄭宜農、9m88、JADE、靈魂沙發
不只如此，高雄市駁二藝術特區近期推出「香蕉派對」系列活動，哈瑪星鐵道園區內有跟火車一樣大的巨型大香蕉相當吸睛，也有多組親子節目如太鼓秀、小丑互動氣球秀及泡泡派對等、以及香蕉派對美食市集，同樣引來大票網友讚賞：「香蕉居然比聖誕樹更吸引我…」若是對高雄景點有興趣，不妨安排在行程內一次參觀吧！
🟡高雄駁二藝術特區「香蕉派對」展覽
日期：2024年12月7日（六）至8日（日）11:00-18:00
地點：輕軌哈瑪星站旁
香蕉亮燈時間：每日17:30-24:00
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不只如此，中央公園的人潮也連帶湧入鄰近的新崛江商圈，由於連日舉辦聖誕生活節活動，帶來龐大的商機，仁智街也擠進大量遊客，就如同新崛江商圈回到全盛時期一般，令人看了相當感動。
許多高雄在地人見到擁擠畫面，紛紛驚呼「好扯欸！新崛江那裡很久沒這麼多人潮了」、「很誇張，停車位完全找不到」、「回到10年前的概念」、「這是我n年前逛街時的人潮，好希望能一直保持下去，我的青春」、「新崛江好多人…感動」。
中央公園聖誕樹超吸睛！都市佳節浪漫在高雄
高雄今年以「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾為主題，一路串接高雄車站與中央公園，並在中央公園內打造主題燈區，包括中央公園主題燈區有9大主題燈飾，還設置高達26公尺聖誕主燈「森之樹」，以及燈飾串聯成光串連接四射，與正前方長達近百公尺的「流光拱廊」相連，打造高雄專屬的浪漫聖誕盛宴。
今年度系列活動將從12月20日至平安夜前夕延長舉辦，四天澎湃音樂卡司與節慶主題市集，「聖誕生活節」音樂表演與市集活動將於12月20日至23日登場，將匯集旗艦級金曲歌后陣容接力演唱，以及巡演秒殺的超人氣樂團。平安夜當日同一場地，將由高雄基督教福音聯盟舉辦音樂市集活動「百年好市聖誕傳愛」。
🟡2024高雄聖誕生活節時間地點
聖誕生活節日期：12月20日（五）～1月5日（日）
地點：中央公園、中央公園商圈
亮燈時間：每晚18:00至24:00；主燈「森之樹」每15分鐘降雪
聖誕演唱會：12月20日（五）～12月23日（一）
🟡聖誕演唱會卡司陣容
12/20（五）：美秀集團、國蛋、鶴The Crane、VH - Vast & Hazy
12/21（六）：艾怡良、馬念先、hue、柯智棠、庸俗救星、安吉、鴉、薄荷綠工廠
12/22（日）：魏如萱、芒果醬、Andr、LINION、淺堤、老貓偵探社、宋德鶴、吳獻、廖文強
12/23（一）鄭宜農、9m88、JADE、靈魂沙發
不只如此，高雄市駁二藝術特區近期推出「香蕉派對」系列活動，哈瑪星鐵道園區內有跟火車一樣大的巨型大香蕉相當吸睛，也有多組親子節目如太鼓秀、小丑互動氣球秀及泡泡派對等、以及香蕉派對美食市集，同樣引來大票網友讚賞：「香蕉居然比聖誕樹更吸引我…」若是對高雄景點有興趣，不妨安排在行程內一次參觀吧！
🟡高雄駁二藝術特區「香蕉派對」展覽
日期：2024年12月7日（六）至8日（日）11:00-18:00
地點：輕軌哈瑪星站旁
香蕉亮燈時間：每日17:30-24:00