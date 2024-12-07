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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日在越南首都河內與越南政府簽署合作協議，宣布成立AI研發中心與數據中心，為越南人工智慧發展奠定基礎並創造更多就業機會。這場簽署儀式由越南總理范明正（Pham Minh Chinh）及計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）共同出席。阮志勇表示，此合作對越南具歷史性意義，不僅支持人工智慧研究與應用，還將促進創新創業並提供更多就業機會。他補充，越南政府將人工智慧列為國家發展的優先戰略，並承諾為輝達等國際頂尖科技企業提供長期發展的支持環境。黃仁勳在儀式中指出，越南數據資源豐富，現在是發展人工智慧的最佳時機。他強調，越南的人工智慧應當在地建構、運作，為本地產業與人民服務。這次合作不僅鞏固輝達在人工智慧領域的領先地位，也顯示出越南對科技創新的重視，預計將為當地科技發展帶來更多機遇。