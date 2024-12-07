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JR東日本向日本政府申請調漲票價，平均漲幅7.1%，這項變動預計2026年3月正式實施，這也是JR東日本自 1987 年成立以來首次全面上調票價。根據共同社報導，JR東日本宣布，已向日本國土交通省申請上調全域車票價格，普通和定期票價平均漲幅為7.1%，獲得國土交通省許可後，將於2026年3月起漲價。這是JR東日本自1987年民營化以來首次全面漲價，目的是為維護公司並確保必要收入，預計一年將增加881億日圓（約新台幣190億元）。報導提到，JR各公司有不少路線實際上仍是赤字，JR北海道和JR九州已決定2025年4月起漲價。JR東日本車票漲價也是大環境趨勢。NHK則指出，這次票價調整對象涵蓋普通票、通勤及學生定期票。短距離區段票價將調漲10日圓，山手線起步價將從目前的150日圓調漲為160日圓。