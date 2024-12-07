第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊勇奪冠軍，張奕本屆賽會神勇發揮，個人拿下3勝，防禦率仍是0。冠軍戰面對日本更是後援3局無失分，幫助球隊已4：0完封對手。今（7）日他在個人社群網站上發長文回顧這次比賽，直言無私是中華隊成功的關鍵，很開心證明「Taiwan做到了」。
張奕12強賽鬼神表現 助中華隊奪冠
這一屆12強賽，張奕在冠軍賽投了3局無失分，合計5場投了8局，一分都沒掉，本屆轉任中繼之後的狀態依然無人能擋。兩屆12強賽，他出賽7場、先發2場，合計主投21又2/3局，只被敲12支安打，送出19次三振無失分，防禦率仍是0。
今日他發文回顧這次12強賽經歷，雖然內向不善於表達，但仍希望以文字分享自己的心得和感動。他直言這支中華隊能成功的原因在於無私，每個人都不是為了個人，而是為團隊。
他感性地寫道：「在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經『足夠』成功。而我們也用最真誠最努力的拼勁讓世界看見臺灣，證明我們 『Taiwan 』做到了。」
張奕社群全文如下：
從集訓到比賽結束經歷了整整37天，結束後也一路奔波。在這裡感謝各大媒體、活動的邀約，讓這次的臺灣隊被更多人看見。
個人有點內向不善於表達，所以在媒體或活動上話比較少，在這裡想用文字多說說這些天沈澱後的感動。
這次2024世界棒球12強賽事和大家為台灣拿下冠軍，
是我生涯中最光榮的時刻，對我意義重大。
而在這我也想重新定義對於我而言的成功：
那就是團隊的「共好」。
即便今天不是世界冠軍，對於每一個人而言都是成功的。
因為在此之前歷經徵招不順、熬過複賽、挺過所有不被看好的話語、還有許許多多的質疑與批評，讓我們更加團結、凝聚、向心。
每一個我們都不是為了「個人」，而是「團隊」。
臺灣隊讓我們重新找回渴望棒球、享受比賽的慾望，
這可能對於每個選手而言，就是最成功也是最重要、最高的境界。
在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，
挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經「足夠」成功。
而我們也用最真誠最努力的拼勁讓世界看見臺灣，
證明我們 「Taiwan 」做到了。
那份不管輸贏如何，享受當下的我們。
謝謝每一份掌聲帶給我們的動力，
以及帶領著臺灣隊走進東京巨蛋的貴人們、教練團、
選手們、情蒐、幕後及防護、後勤團隊。
謝謝你們，我們真的辦到了。
/
非常感謝富邦悍將，尤其是Joyce總經理跟大董的照顧，讓我更快的適應環境，他們讓我看見重新出發的希望，我心中充滿感激。
選手總是需要去嘗試、去挑戰、去創新，
把好的留住，不好的再改進，畢竟不好的經驗也是經驗。
做了會錯，錯了再改，不做永遠不會知道好或壞。
想送給熱愛棒球，或是深陷泥沼艱困的你/妳們
一段當時帶我走出低潮、轉換心態的話語
「不完美並不是失敗
這只是個讓自己更知道怎麼在這個環境生存下去的過程。
不要讓任何人去定義自己
不能去責怪昨日的無奈
因為你天生就是個 挑 戰 者
會是一直向前看的張 奕。」
身邊有著很多溫暖善良的人，不管是在台鋼遇到的人事物、我的家人們、我現在的經紀公司、給予我機會和舞台的球團及教練們、熱愛棒球支持我們的辜董以及不放棄我們的球迷們。
因著你們才有現在的我/我們。
「重新來過」，帶著初心享受比賽、掌控比賽，
不被其他人的過錯束縛自己。
而我也持續相信著這些話語和善良的動力，
努力就是我對你們最好的回應，
這次的表現也是我最好的答案。
謝謝陪伴我到現在的你們。
而我相信每個人都會在自己的時空背景下，
有著屬於自己的故事。
接下來，和我/我們繼續共創熱愛棒球的故事吧
未來還請各位繼續多多指教。
我是廣告 請繼續往下閱讀
這一屆12強賽，張奕在冠軍賽投了3局無失分，合計5場投了8局，一分都沒掉，本屆轉任中繼之後的狀態依然無人能擋。兩屆12強賽，他出賽7場、先發2場，合計主投21又2/3局，只被敲12支安打，送出19次三振無失分，防禦率仍是0。
今日他發文回顧這次12強賽經歷，雖然內向不善於表達，但仍希望以文字分享自己的心得和感動。他直言這支中華隊能成功的原因在於無私，每個人都不是為了個人，而是為團隊。
他感性地寫道：「在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經『足夠』成功。而我們也用最真誠最努力的拼勁讓世界看見臺灣，證明我們 『Taiwan 』做到了。」
張奕社群全文如下：
從集訓到比賽結束經歷了整整37天，結束後也一路奔波。在這裡感謝各大媒體、活動的邀約，讓這次的臺灣隊被更多人看見。
個人有點內向不善於表達，所以在媒體或活動上話比較少，在這裡想用文字多說說這些天沈澱後的感動。
這次2024世界棒球12強賽事和大家為台灣拿下冠軍，
是我生涯中最光榮的時刻，對我意義重大。
而在這我也想重新定義對於我而言的成功：
那就是團隊的「共好」。
即便今天不是世界冠軍，對於每一個人而言都是成功的。
因為在此之前歷經徵招不順、熬過複賽、挺過所有不被看好的話語、還有許許多多的質疑與批評，讓我們更加團結、凝聚、向心。
每一個我們都不是為了「個人」，而是「團隊」。
臺灣隊讓我們重新找回渴望棒球、享受比賽的慾望，
這可能對於每個選手而言，就是最成功也是最重要、最高的境界。
在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，
挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經「足夠」成功。
而我們也用最真誠最努力的拼勁讓世界看見臺灣，
證明我們 「Taiwan 」做到了。
那份不管輸贏如何，享受當下的我們。
謝謝每一份掌聲帶給我們的動力，
以及帶領著臺灣隊走進東京巨蛋的貴人們、教練團、
選手們、情蒐、幕後及防護、後勤團隊。
謝謝你們，我們真的辦到了。
/
非常感謝富邦悍將，尤其是Joyce總經理跟大董的照顧，讓我更快的適應環境，他們讓我看見重新出發的希望，我心中充滿感激。
選手總是需要去嘗試、去挑戰、去創新，
把好的留住，不好的再改進，畢竟不好的經驗也是經驗。
做了會錯，錯了再改，不做永遠不會知道好或壞。
想送給熱愛棒球，或是深陷泥沼艱困的你/妳們
一段當時帶我走出低潮、轉換心態的話語
「不完美並不是失敗
這只是個讓自己更知道怎麼在這個環境生存下去的過程。
不要讓任何人去定義自己
不能去責怪昨日的無奈
因為你天生就是個 挑 戰 者
會是一直向前看的張 奕。」
身邊有著很多溫暖善良的人，不管是在台鋼遇到的人事物、我的家人們、我現在的經紀公司、給予我機會和舞台的球團及教練們、熱愛棒球支持我們的辜董以及不放棄我們的球迷們。
因著你們才有現在的我/我們。
「重新來過」，帶著初心享受比賽、掌控比賽，
不被其他人的過錯束縛自己。
而我也持續相信著這些話語和善良的動力，
努力就是我對你們最好的回應，
這次的表現也是我最好的答案。
謝謝陪伴我到現在的你們。
而我相信每個人都會在自己的時空背景下，
有著屬於自己的故事。
接下來，和我/我們繼續共創熱愛棒球的故事吧
未來還請各位繼續多多指教。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。