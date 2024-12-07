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第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊勇奪冠軍，張奕本屆賽會神勇發揮，個人拿下3勝，防禦率仍是0。冠軍戰面對日本更是後援3局無失分，幫助球隊已4：0完封對手。今（7）日他在個人社群網站上發長文回顧這次比賽，直言無私是中華隊成功的關鍵，很開心證明「Taiwan做到了」。這一屆12強賽，張奕在冠軍賽投了3局無失分，合計5場投了8局，一分都沒掉，本屆轉任中繼之後的狀態依然無人能擋。兩屆12強賽，他出賽7場、先發2場，合計主投21又2/3局，只被敲12支安打，送出19次三振無失分，防禦率仍是0。今日他發文回顧這次12強賽經歷，雖然內向不善於表達，但仍希望以文字分享自己的心得和感動。他直言這支中華隊能成功的原因在於無私，每個人都不是為了個人，而是為團隊。他感性地寫道：「在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經『足夠』成功。而我們也用最真誠最努力的拼勁讓世界看見臺灣，證明我們 『Taiwan 』做到了。」從集訓到比賽結束經歷了整整37天，結束後也一路奔波。在這裡感謝各大媒體、活動的邀約，讓這次的臺灣隊被更多人看見。個人有點內向不善於表達，所以在媒體或活動上話比較少，在這裡想用文字多說說這些天沈澱後的感動。這次2024世界棒球12強賽事和大家為台灣拿下冠軍，是我生涯中最光榮的時刻，對我意義重大。而在這我也想重新定義對於我而言的成功：那就是團隊的「共好」。即便今天不是世界冠軍，對於每一個人而言都是成功的。因為在此之前歷經徵招不順、熬過複賽、挺過所有不被看好的話語、還有許許多多的質疑與批評，讓我們更加團結、凝聚、向心。每一個我們都不是為了「個人」，而是「團隊」。臺灣隊讓我們重新找回渴望棒球、享受比賽的慾望，這可能對於每個選手而言，就是最成功也是最重要、最高的境界。在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經「足夠」成功。而我們也用最真誠最努力的拼勁讓世界看見臺灣，證明我們 「Taiwan 」做到了。那份不管輸贏如何，享受當下的我們。謝謝每一份掌聲帶給我們的動力，以及帶領著臺灣隊走進東京巨蛋的貴人們、教練團、選手們、情蒐、幕後及防護、後勤團隊。謝謝你們，我們真的辦到了。非常感謝富邦悍將，尤其是Joyce總經理跟大董的照顧，讓我更快的適應環境，他們讓我看見重新出發的希望，我心中充滿感激。選手總是需要去嘗試、去挑戰、去創新，把好的留住，不好的再改進，畢竟不好的經驗也是經驗。做了會錯，錯了再改，不做永遠不會知道好或壞。想送給熱愛棒球，或是深陷泥沼艱困的你/妳們一段當時帶我走出低潮、轉換心態的話語「不完美並不是失敗這只是個讓自己更知道怎麼在這個環境生存下去的過程。不要讓任何人去定義自己不能去責怪昨日的無奈因為你天生就是個 挑 戰 者會是一直向前看的張 奕。」身邊有著很多溫暖善良的人，不管是在台鋼遇到的人事物、我的家人們、我現在的經紀公司、給予我機會和舞台的球團及教練們、熱愛棒球支持我們的辜董以及不放棄我們的球迷們。因著你們才有現在的我/我們。「重新來過」，帶著初心享受比賽、掌控比賽，不被其他人的過錯束縛自己。而我也持續相信著這些話語和善良的動力，努力就是我對你們最好的回應，這次的表現也是我最好的答案。謝謝陪伴我到現在的你們。而我相信每個人都會在自己的時空背景下，有著屬於自己的故事。接下來，和我/我們繼續共創熱愛棒球的故事吧未來還請各位繼續多多指教。