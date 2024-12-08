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▲布蕾克萊佛莉（左）和賈斯汀貝爾多尼在《到我們為止》浪漫對手戲一堆，戲外卻被傳不和。（圖／美聯社／達志影像）

▲賈斯汀貝爾多尼特別聘請超強公關團隊幫他處理和新片女主角傳不和事件的風波，成功把焦點轉到對方身上。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蕾克萊佛莉（左）與萊恩雷諾斯是演藝圈著名的超人氣明星夫妻，今夏兩人的電影都有突出的票房。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇曾經一度是歐美媒體最愛攻擊的「最討人厭女星」。（圖／摘自IG）

票房大熱賣本來是值得開心的好事，但「花邊教主」布蕾克萊佛莉卻沒想到事業登上巔峰，緊接著卻墜入形象的谷底，不僅不能盡興享受自己最風光的時刻，還只能低調避風頭，更讓她變成安海瑟薇之後，新一代「最討人厭的女星」，一切只因為她和票房大賣的作品《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼疑似不和，背後引發一連串風波。通常電影首映會是一起辛苦工作的夥伴，開心享受誠品的時刻，但《到我們為止》首映會卻讓網友感到氣氛不尋常，像是賈斯汀貝爾多尼只和妻子及一些朋友合照，跟布蕾克萊佛莉及其他演員都沒有一起拍照，而在欣賞片子的時候還分別在不同映廳，很明顯的不太願意同場，如果真有「革命情感」，怎麼會是這種表現？賈斯汀受訪時的一些話，更讓人感到話中有話，譬如問他原著作者還有寫續集，是否也打算之後再搬上大銀幕？他的回答則是：「可能不會繼續，但布蕾克很適合當導演，她已經具備了所有當導演的條件。」有心人不免想成賈斯汀已經無法忍受身兼製片的布蕾克什麼都有意見，乾脆下次讓她全部自己來。而且網友也發現賈斯汀有追蹤該片演員的IG，其他演員們都沒有人追蹤他。賈斯汀最狠的一招，是聘請強尼戴普在與前妻安柏赫德打官司時的公關團隊請來，在他們出招之下，布蕾克萊佛莉從票房勝利的當紅女王，瞬間變成耍大牌、瞧不起人的惡女，而且外界還被暗示她從主演《花邊教主》這齣影集時就趾高氣昂、藐視他人到現在，她的形象一落千丈，連自己都擔心被貼上「最討厭女星」的標籤，哪怕《到我們為止》是她個人獨挑大梁在美國最賣座的電影，北美票房1逼近5000萬美元，她也不敢歡天喜地的慶祝，反而徹底噤聲，少在公眾眼前發表意見，就怕再惹禍上身。據傳《到我們為止》拍攝到後面，賈斯汀製造了讓人覺得很難工作的環境，與布蕾克的衝突也明顯，可是他嗅覺靈敏、先發制人，布蕾克被迫接招。而歐美媒體也很奇妙，有時候看到有人太順風順水，就會想辦法壓制他們的氣焰，就像剛拿下奧斯卡最佳女配角時的安海瑟薇，明明當屆影后是比她更年輕就走紅的珍妮佛勞倫斯，但傻大姐般的珍妮佛就是人見人愛，媒體就是鎖定安海瑟薇來攻擊，稱她大頭病到沒救，私下言行超級討人厭，使她也曾經擔憂在演藝圈的未來，悶悶不樂。當然布蕾克在事件中也有她招來非議的理由，她在首映會上透露賈斯汀扮演的醫師在天台上妙語如珠打動她芳心的關鍵戲，都是萊恩雷諾斯寫的，網友們認為她這樣對身為編導的賈斯汀很不禮貌。剛好今夏真人演出電影票房最高的是萊恩雷諾斯《死侍與金鋼狼》，他與布蕾克有如昔日的布魯斯威利和黛咪摩爾，就是票房金童玉女的組合，加上布蕾克的好閨密又是超級天后泰勒絲，靠山大、資源多，不惹人眼紅是沒有可能的。而有挪威女記者在網上發布影片大曝過去布蕾克怎麼在訪問中對她不客氣，她沒有惡意的問候布蕾克懷孕的情況，布蕾克故意也回了句祝她懷孕愉快，但她根本是不孕症，自覺受到布蕾克的刻意羞辱、傷害。這畫面推出後網友還是各有不同想法，不完全都站在挪威女記者這邊，可是布蕾克遭到的攻擊也沒少。布蕾克如何能夠免於真的像當年安海瑟薇一樣被修理？有待她的團隊謹慎處理，可是才剛創下個人演藝事業的最佳票房成果，馬上又被網友圍攻，這一年也足以讓布蕾克刻骨銘心、難以忘懷了。