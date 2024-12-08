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▲吳寶春麥方店的聖誕巧克力潘納朵尼，售價799元。（圖／業者提供）

▲莎士比亞的義大利水果麵包370g 售價380元、500g 售價680元、700g 售價980元。（圖／業者提供）.

▲LA ONE的米蘭水果麵包（圖／業者提供）

▲麵包林里的米蘭耶誕水果麵包（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉飯店的聖誕潘納朵尼（圖／業者提供）

▲後媽家的巧克力潘娜多妮（圖／後媽家提供）

▲麗緻餐旅集團麗緻坊的巧克力潘娜朵妮（圖／麗緻坊提供）

▲珠寶盒法式點心坊的潘妮朵尼。（圖／珠寶盒提供）

聖誕節將到來，也迎來義大利國寶級聖誕水果麵包「潘納朵尼（Panettone）」的季節，在義大利傳統文化中，潘納朵尼水果麵包被視為聖誕節餐桌上不可或缺的重要主角，並逐漸將此餐飲文化拓展至歐洲各地甚至至亞洲，而全台名店今年也紛紛都推出這款聖誕麵包。《NOWnews今日新聞》盤點全台知名烘焙店的Panettone共16家，包含義大利發酵學大師Aniello di Caprio製作的，以及曾獲得世界麵包大賽冠軍的吳寶春、王鵬傑等，各家資訊一次看。以卓越技藝、創新精神著稱的義大利烘焙職人Aniello di Caprio，被外界視為「義大利發酵學大師」，更在2023年世界潘納朵尼麵包大賽奪下冠軍，乃是全球公認的潘納朵尼大師。此次特別於義大利打造奪冠之作「傳統經典潘納朵尼」直送來台。他使用傳承80年以上的水式酵母進行麵團發酵，並添加自製蘭姆酒漬葡萄乾，以及義大利柑橘皮丁、阿瑪菲檸檬等糖漬果乾，還有關鍵的柏札萊84%無鹽發酵奶油，整整耗時三日方能製作完成，堪稱「潘娜朵妮之王」，全台限量200顆，錯過不再！詳細訂購方式請恰巧舜企業官方網站。巧舜企業官網也針對Aniello di Caprio「傳統經典潘納朵尼」推出早鳥優惠，12月10日前預訂，可享現折200元。「吳寶春麥方店」使用柏扎萊無鹽發酵奶油84%，打造「聖誕巧克力潘納朵尼」，藉由法國精品Weiss 55%水滴黑巧克力，為潘納朵尼賦予深邃成熟的苦甜韻味，口感宛若舌尖上的輕盈舞步，帶來濃濃的佳節氣息。吳寶春也使用潘尼朵妮天然酵母，經過慢發酵工藝製成「潘多羅戚風蛋糕」，並使用柏扎萊無鹽發酵奶油82 %、義大利Magistrale聖誕麵包比賽指定專用麵粉，結合台灣本土百花蜜，為蛋糕帶來令人驚豔的濃郁奶香與芬芳，入口擁有鬆綿溼潤的口感，令人一吃著迷，另外還有「聖誕巧克力米蘭」同步登場。「吳寶春麥方店」門市現場消費任一整顆米蘭系列商品，即贈「富翁卡50元」，門市會員則可享購買1顆，現折50元、購買2顆現折100元，以此類推。世界麵包冠軍王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」，此次為活動精心獻上令人難以抗拒的「經典原味潘納朵尼」。採用義大利傳統配方為基礎，運用來自義大利的天然酵母種、麵粉、柏扎萊無鹽發酵奶油84%等高級原料，並添加義大利糖漬橘皮丁與檸檬皮丁、葡萄乾、馬達加斯加香草莢拌入麵團；高比例的果乾用量，為潘納朵尼帶來撲鼻而來、惹人陶醉的甜美果香；介於麵包與蛋糕之間的細緻口感，柔軟又可口。2006年從網路發跡的熱門烘焙店「Feeling18」，此次特別選用橘子果乾與埔里在地百香果，經慢火熬煮後融入麵糰中，為潘納朵尼增添迷人的水果清香與層次感，巧妙結合埔里與義大利的精華，每一口都能感受到義式風情與埔里特有的熱情碰撞。由「法餐南霸天」簡天才主廚所設立的「LA ONE烘焙坊」，使用傳承自「義大利聖誕麵包教父」Rolando Morandin的百年水式酵母，搭配百年麵粉廠Molino Quaglia的水果麵包專用麵粉、柏扎萊無鹽發酵奶油84%，以及橘丁皮、吐魯番葡萄乾、台灣農電共生香莢蘭等優質食材，以48小時以上的繁複工序，為聖誕節打造「米蘭水果麵包」，入口濕潤綿密，並具有多層次水果香氣。LA ONE烘焙坊冬季限定「巧克力米蘭水果麵包」於即日起至2025年1月1日，享2件9折、3件88折優惠。今年推出千層蛋塔引爆全台熱潮的「Libreadry 巢屋麵包店」，推出「經典義大利水果麵包」，成份不含任何商業酵母，完全使用來自米蘭帶回台灣、個性靈活多變的酵母種，經低溫發酵96小時以上。同時還運用柏扎萊無鹽發酵奶油84%、義大利精選製作的橘皮丁、葡萄乾、有機葉黃素蛋黃，架構起絕佳的口感與香氣，融合迸發出富有質感層次的溫潤芬香，讓賓客得以細細品味每日不同的韻味變化。位於桃園的「M PAIN」一口氣打造三種口味的潘納朵尼，包括有傳統風格的「經典柑橘」、口齒留香的「焦糖巧克力」與美妙的「肉桂蘋果」，尺寸各有不同。每款均嚴選柏扎萊無鹽發酵奶油84%、義大利pivetti LIEVITATI進口麵粉與自家培養天然酵母作為製作，各自顯現本身的鮮明個性與樂趣，並帶有悠長餘韻。台中人氣排隊店「麵包林里」以柏扎萊無鹽發酵奶油84%用心打造兩種口味的潘納朵尼，「米蘭耶誕水果麵包」選用水果麵包酵母種Lievito Madre，並添加以義大利三代工匠技術製成的糖浸橘皮丁、葡萄乾、柑橘丁，耗時兩日製作而成，柔和中帶著優雅果香；「皮埃蒙特巧克力水果麵包」同樣使用水果麵包酵母種Lievito Madre，並且奢華地使用法國70%巧克力、法國50%水滴巧克力，還有大湖草莓果乾、西西里島杏仁粉、堅果等食材，為水果麵包在苦甜的穩重韻味中，又增添明亮動人的氣息。台南遠東香格里拉打造的「聖誕潘納朵尼」，使用水式酵母進行發酵，讓麵糰充分吸收柏扎萊無鹽發酵奶油84%的濃郁香氣，並且添加義大利天然果乾和馬達加斯加香草增添豐富度。麵包杏仁霜外皮金黃誘人，入口輕嚼則能感受輕盈蓬鬆的口感，還有層層釋放而出的奶油香氣與香草風味；豐富的配料也讓每一口都充滿著驚喜與變化。同屬寒舍集團的三家飯店同步推出「星雪果香潘納朵尼」，選用義大利百年老麵種進行天然發酵，再加入嚴選機能蛋與柏扎萊無鹽發酵奶油84%，使其乳香濃厚並有鬆軟濕潤的口感；餡料以黑萊姆酒加州葡萄乾融合產自義大利的橘丁、檸檬丁還原產地風味，再結合費時3日熬煮的橙皮，入口滿是溫潤的果香，經過5天發酵與熟成，讓時間為餐桌帶來溫暖與團聚的氣氛，共限量100組。HOME MOM Bakery創辦人倪淑敏Amber有感於「潘娜多妮」漸趨流行，不僅邀情邀請各個「潘娜多妮」名師開課，同時藉著課程交流習得名師手藝，並且從前年開始帶領學生前往義大利，與有「義大利水果麵包教父」之稱的Rolando Morandin學習傳統「潘娜多妮」做法，並帶回Rolando Morandin的百年水式酵母，在台灣培養成功。今年HOME MOM Bakery的潘娜朵妮強調以自養天然酵母製作，程序繁複耗時，從活化水式酵母，到烘烤出爐通常需要3天，但為了讓麵糰發酵、保濕更好，風味更為融合，因此製程拉長至4天，並堅持採用義大利潘娜多妮專用粉、義大利進口糖漬橘皮丁、法國AOP發酵奶油等原物料。在原有的配方基礎之下，將製程稍作調整，並且將水分增加，讓潘娜多妮保有濃郁豐潤的風味，但口感卻更為輕盈好入口，綿軟甘香，雖稱之為麵包，口感卻如蛋糕般柔軟、濕潤，滿滿的奶香、柑橘香和發酵香在嘴中綻放，讓人忍不住讚嘆的美味。草莓潘娜朵妮使用自家培養魯邦種酵母，遵循道地工法加入蛋黃、鮮奶油經長時間發酵，造就質地膨鬆軟綿濕潤，酒漬葡萄乾、草莓乾增添馥郁果韻，柔軟中洋溢香甜蛋奶及果乾甜美氣息。今年集結所有歐洲聖誕糕點，由榮獲「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊製作，獻上多款歐法限定經典，其中也包含義大利國寶麵包「，裡頭有酒漬逾一個月的櫻桃果乾，搭配純手工杏仁膏，充滿堅果香及甜蜜酸香。潘妮朵尼用料講究，包含義大利潘妮朵尼專用粉自行培養酵母，保留石磨小麥的完整養分與天然酵母香氣，且特選玉荷包蜂蜜、橘皮果乾與自製瓦倫西亞橙醬等，運用義大利雙臂式攪拌機，人手般溫柔攪拌，將麵糰彈性、保濕度與口感發揮至極致，製程耗時3天，每天10小時以上。膨厚圓頂撒上義大利皮蒙特榛果粉及糖粉呈現「杜林式」製法及堅果香氣口感，內裡質地濕潤柔軟如蛋糕，帶有果乾酸甜與濃郁奶油香氣。