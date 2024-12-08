根據中央氣象署預報指出，今（8）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，低溫下探攝氏14度，週一起短暫回溫，但週四（12日）又有鋒面通過臺灣北部海面，預計下週六（14日）局部低溫下探攝氏10度。不少人會趁著放假替寢具換季，但洗過的床包、被套使用烘衣機，不僅沒烘乾還會捲成一球，讓人相當困擾，關於這個問題，萬秀洗濯實驗室就在官方IG 示範只要在烘之前將床包、被套兩邊的對角互相打結就能破解！
烘衣機可以說是新世代的婚姻救星之一，洗過後的衣物直接丟進烘衣機即可，不用猜拳誰要去曬衣服，減少了一項必定要做的家事，但換季烘床包、被套卻令人困擾，因為容易打結或是捲入其他衣物，最常出現捲成一球「蛹」，無法徹底乾透，需要反覆查看，甚至最後還要用最傳統的方式，吊起來晾乾或是用除濕機加強乾燥。
關於這個問題，在IG上相當具有人氣的萬秀洗衣二代店萬秀洗濯實驗室就曾經拍片分享「烘被子床罩小技巧」，在貼文中提到，很多人烘被單、床罩、枕頭套時，最怕烘了半小時，結果變成一顆球，全部纏成一團，或外面乾裡面卻還是濕的，其實只需要一個小動作就能讓纏繞的機會大幅降低。
🟡根據資料來源萬秀洗滌實驗室的影片，拆解步驟如下：
1 、洗過後的被單、床罩，將兩個對角各自打一個活結，打得鬆鬆的即可，千萬不要綁太緊。
2 、依序從小的枕套到大的床罩疊上去烘衣機內。
3 、如果家裡有網球也能丟進去幫忙增加阻隔。
🟡小秘招從資深網紅「萬秀阿公」挖來的！
烘完之後會發現不僅沒有打結又乾爽，該則洗衣小秘訣在萬秀洗濯實驗室IG的REELS目前已經累積近60萬的觀看數，看完後不少人直接發文感謝「學起來了！」、「超級實用」，在小秘訣提到放入乾淨的網球增加阻隔，就有網友笑回「應該網球生意會變好，一堆人來買球」，更有人大讚身為二代店經營者的瑞夫是「生活小妙家」，瑞夫本人親回「這是我阿公教我的」。
事實上瑞夫的阿公大有來頭，在台中經營名為萬秀的傳統洗衣店超過一甲子，經由萬秀孫瑞夫，將客人未帶走的衣服穿搭在萬吉阿公跟秀娥阿嬤身上，拍下一系列照片，並上傳到IG上，本意要提醒客人洗衣服要記得帶走，但阿公阿嬤的穿搭賦予了舊衣服新生命，讓萬秀洗衣店紅遍全球，讓萬吉阿公和秀娥阿嬤成為了最資深的潮流網紅，但秀娥阿嬤已經在去年離世，目前萬秀洗衣交給第三代持續發揚光大。
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關於這個問題，在IG上相當具有人氣的萬秀洗衣二代店萬秀洗濯實驗室就曾經拍片分享「烘被子床罩小技巧」，在貼文中提到，很多人烘被單、床罩、枕頭套時，最怕烘了半小時，結果變成一顆球，全部纏成一團，或外面乾裡面卻還是濕的，其實只需要一個小動作就能讓纏繞的機會大幅降低。
🟡根據資料來源萬秀洗滌實驗室的影片，拆解步驟如下：
1 、洗過後的被單、床罩，將兩個對角各自打一個活結，打得鬆鬆的即可，千萬不要綁太緊。
2 、依序從小的枕套到大的床罩疊上去烘衣機內。
3 、如果家裡有網球也能丟進去幫忙增加阻隔。
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烘完之後會發現不僅沒有打結又乾爽，該則洗衣小秘訣在萬秀洗濯實驗室IG的REELS目前已經累積近60萬的觀看數，看完後不少人直接發文感謝「學起來了！」、「超級實用」，在小秘訣提到放入乾淨的網球增加阻隔，就有網友笑回「應該網球生意會變好，一堆人來買球」，更有人大讚身為二代店經營者的瑞夫是「生活小妙家」，瑞夫本人親回「這是我阿公教我的」。
事實上瑞夫的阿公大有來頭，在台中經營名為萬秀的傳統洗衣店超過一甲子，經由萬秀孫瑞夫，將客人未帶走的衣服穿搭在萬吉阿公跟秀娥阿嬤身上，拍下一系列照片，並上傳到IG上，本意要提醒客人洗衣服要記得帶走，但阿公阿嬤的穿搭賦予了舊衣服新生命，讓萬秀洗衣店紅遍全球，讓萬吉阿公和秀娥阿嬤成為了最資深的潮流網紅，但秀娥阿嬤已經在去年離世，目前萬秀洗衣交給第三代持續發揚光大。