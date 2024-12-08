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民進黨立委范雲代表主席賴清德赴智利參加國際自由聯盟（LI）年會，致詞時表示，民進黨成立在解嚴前的1986年與LI連結非常深厚，早在1994年在野時就加入LI，這30年來LI陪伴民進黨成長，更是台灣推動艱困的國際參與的珍貴夥伴，並提及在關鍵時刻，台灣就是民主前線哨兵，面對中國的壓力、威脅與罷凌，台灣要跟盟友團結，攜手共創民主和平繁榮的世界。范雲代表主席賴清德出席智利參加國際自由聯盟（LI）年會，致詞時表示，自己是來自台灣的范雲，從台北、東京、紐約飛了30多個小時到聖地牙哥，就是希望代表民進黨主席，也就是現任總統賴清德，當面感謝大家和台灣站在一起。范雲說，作為一個曾經爭取台灣民主化的學運参與者，她誠摯地向在全世界爭取民主的大家，獻上自己的敬意。並提及民進黨成立在解嚴前的1986年，與LI的連結非常深厚，早在1994年民進黨還在野時，就加入LI，這30年來，LI陪伴民進黨成長，更是台灣推動艱困的國際參與的珍貴夥伴。范雲說，現任副總統蕭美琴也曾擔任LI的常任副主席，代表這深遠的情感連結，而前總統蔡英文也在2022年受邀開幕致詞，這再再顯示台灣與這個全球自由社群的深厚連結。范雲說，自己也要把握這難得的機會，告訴大家，在這關鍵時刻，台灣就是民主前線的哨兵，面對來自中國日益增加的壓力、威脅與罷凌，台灣比以往任何時候都更需要全球民主團結。面對中國的壓力、威脅與罷凌，台灣要跟盟友團結，攜手共創民主和平繁榮的世界，這也是賴清德認為民進黨現在應代表的三個字，民進黨作為追求自由民主而誕生的政黨，在台灣永遠張開雙臂歡迎LI的朋友。