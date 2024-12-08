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▲「魔獸」霍華德表示想念台灣。（圖／T1聯盟提供）

台灣籃壇的新火炬手

想念台灣：一段未完的故事

▲「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也加入TAT亞洲巡迴賽。（圖／台北野馬提供）

▲「魔獸」Dwight Howard。（圖／美聯社／達志影像）

8次入選NBA全明星賽

5次入選NBA最佳陣容一隊

4次成為NBA籃板王

3次榮膺NBA年度最佳防守球員

籃壇球星「魔獸」Dwight Howard 出生於1985年12月8日、美國喬治亞州亞特蘭大，這位身高208公分的籃球巨星從高中時期就展現出驚人的籃球天賦。他在2004年NBA選秀中以狀元身份被奧蘭多魔術隊選中，開啟了一段輝煌的職業生涯。霍華德的名字幾乎成為「防守」的代名詞。在效力魔術隊的8個賽季裡，他四次榮膺NBA籃板王（2008-2011），兩次成為阻攻王（2009、2010），並三次榮獲NBA年度最佳防守球員（2009-2011）。2009年，他帶領魔術隊闖入NBA總決賽，儘管未能奪冠，但他堅韌的比賽風格為球迷留下深刻印象。2020年，霍華德隨洛杉磯湖人隊奪得NBA總冠軍，完成了他職業生涯的重要里程碑。這位三屆年度最佳防守球員以領袖姿態，展示了他在內線的絕對統治力，也讓「魔獸」的名字更加熠熠生輝。2022年，Dwight Howard 以意想不到的方式重新吸引了全球關注——他宣布加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊。這一消息震撼亞洲籃壇，他的加入不僅提升了聯盟的國際知名度，也讓台灣籃球站上了世界舞台。霍華德的首場比賽就轟下20分與10個籃板，向球迷證明了他依然具備高水平的競技狀態。在台灣期間，他不僅在球場上持續展現統治力，還積極融入本地文化——參加夜市活動、嘗試台灣小吃，並舉辦籃球訓練營培育下一代球星。他曾感性地表示：「我在台灣找到了一種新的使命，不僅僅是比賽，更是影響年輕人的未來。」近日，霍華德在社交媒體《Threads》上分享了一張照片，並附文：「Missing Taiwan」，引發球迷熱議。許多人對他表達的感情表示支持，也期待他能夠重返台灣。然而，也有部分聲音認為，霍華德是因財務壓力才萌生回歸意圖。除了籃球，霍華德也嘗試涉足其他領域。他最近參加了一場名為Celsius Padel Classic的慈善球拍運動比賽，與知名音樂製作人Diplo合作參賽，儘管未能奪冠，但這場比賽的獎金最終捐贈給癌症防治組織，展現了他的社會責任感。然而，霍華德的職業生涯並非一帆風順。去年，他因性侵指控而受到法律糾紛纏身，並因此影響了他在NBA的重新簽約機會。儘管如此，他始終在不同領域努力證明自己的價值。