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▲楊宜蓉靠著「日系知性美」高顏值、自然清純嗓音，吸引日本粉絲追星，打開海外市場。（圖／好撐音樂提供）

▲楊宜蓉整個人豁出去了，躺在行李箱裡面唱歌。（圖／好撐音樂提供）

新生代創作女聲Wooly楊宜蓉先前翻唱日本音樂鬼才Vaundy 的破億神曲〈踊り子〉，清透自然的嗓音，讓她的YT頻道多了10萬點閱，近來她初試啼聲，推出全新單曲〈#ff0000〉，也因為她神似「長澤雅美」的精緻臉蛋，吸引日本粉絲追星應援。日前她趁到東京街頭自彈自唱，也吸引許多路人駐足聆聽，當場征服大批日本歌迷的耳朵之餘，也讓她社群一夕之間瞬間漲粉3倍，近期無論發文、新歌上架都讓不少日本歌迷留言按讚。這一連串意外受到日本歌迷喜愛的驚喜，讓剛出道的楊宜蓉始料未及。其實她就讀華岡藝校時是攻讀戲劇科，但靠著愛哼唱及無師自通的自彈自唱，在網路上陸續發表歌曲獲得粉絲迴響鼓勵。她透露，自己一直把安溥當成偶像，所以努力找老師學吉他和唱歌，勵志當一名創作歌手，她先前也幸運得到偶像的加持，「我的吉他老師跟好是安溥姐姐的吉他手，有一次參加友人的婚禮剛好巧遇，她不但很親切地跟我說謝謝，還要我繼續加油！」因為安溥的鼓勵，才讓她不斷累積創作，也成功打出知名度。楊宜蓉即將在12月底舉辦「Wooly新歌同名音樂會『#ff0000』」，因為先前在日本街頭自彈自唱的成功，現在也有許多日本歌迷說要買機票來台灣看演唱會，讓楊宜蓉又驚又喜。另外，有歌迷討論起新歌〈#ff0000〉一連串的英文代碼涵義，楊宜蓉特別解釋：「#ff0000其實是一串色卡的編號，代表著霓虹光紅，因為當初在寫這首歌時我在佈景工廠打工，要用現有的顏色調出廠商要的色號，需要時間去調和混色才能成功調出要的顏色，於是我突然想到大家對於愛情的想像美好畫面顏色比例跟比對色卡調色這件事很像，沒有標準，只能不斷地練習去協調，也許會重來，但最終才能接近自己喜歡的顏色，於是就寫出了這首歌。」而這次為了新歌MV REELS能搏眼球，Wooly楊宜容也整個「豁出去了」，自導自演MV設定在街頭演唱主題，她直接躺在行李箱中拿著麥克風唱歌，面對人來人往的路人投以異樣的眼光，也依舊故作鎮定且專心投入唱歌拍攝。而拍攝完後，看到錄影回放的她笑說：「這真的突破我個人新恥度！」而身為歌手和短影音內容創作者的她，也希望藉由在Reels和TikTok分享自己音樂創作內容，來為自己贏得了眾多網友的支持，期盼用作品傳遞情感與故事之餘，能在短影音平台上慢慢建立起屬於自己的聲音。