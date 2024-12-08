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▲台灣也有許多烘焙業者趁著聖誕節檔期推出潘納朵尼，並研發出多種口味。（圖／吳寶春麥方店提供）

▲潘娜朵妮質地細緻，會有類似布里歐麵包那樣的香甜境界，且有著乳酸香氣。（圖／後媽家提供）

▲「潘娜朵妮（Panettone）」剛烤好時，還需要將之「倒吊」。（圖／翻攝吳寶春麥方店臉書）

被譽為義大利國寶麵包的「潘娜朵妮（Panettone）」據說是15世紀末，一位貴族為追求麵包師傅女兒，經屢次失敗後，成功研發的水果麵包，內餡藏有酒漬果乾，酸甜縈繞，後大獲好評演變成聖誕節時家家戶戶必吃的應景食物，但它卻有「全世界最難做麵包」之稱，原因在於需使用優質酵母，通常是天然野生酵母(Lievito Madre)，還要能精準控制酵母發酵膨脹程度，且往往整個製程考好需耗時4天，極度費工耗時。義大利傳統文化中，「潘納朵尼（Panettone）」水果麵包已有數百年的悠久歷史，被視為聖誕節餐桌上不可或缺的主角。如今在歐洲其他國家、南美洲等地，於聖誕節期間都可見到潘納朵尼的身影，近幾年在台灣，也成為各烘焙坊於12月會推出的應景產品。每個潘納朵尼水果麵包，通常會加入添加果乾與香草，並標榜以優質酵母來發酵，讓麵包帶點獨特乳酸酸香，有人說好似乳酸飲料的香氣，且隨著時間越陳越香。有「義大利發酵學大師」稱號、2023年世界潘納朵尼麵包大賽奪下冠軍的Aniello di Caprio曾指出，潘納朵尼美味的關鍵在於「良好的結構」、「順口的風味」，「不能有酸味」、「濃郁的香氣」、「高品質的糖漬果乾」以及「優質奶油」，因此用料相當講究。HOME MOM Bakery創辦人倪淑敏Amber同時也是著名Amber手造烘培分享學習所的經營者，她曾向有「義大利水果麵包教父」之稱的Rolando Morandin學習傳統潘納朵尼做法。Amber也分享，潘娜朵妮強調以自養天然酵母製作，程序繁複耗時，光是從活化水式酵母，到烘烤出爐通常需要3天，但為了讓麵糰發酵、保濕更好，風味更為融合，因此製程必須拉長至4天。而好的潘娜朵妮通常會有似於布里歐麵包般柔軟香甜的質地特色，聞起來會帶點柔和的乳酸香氣。就連已是世界麵包大賽冠軍殊榮的吳寶春，當初為了學習義大利傳統米蘭式潘納朵尼工藝，也曾帶領團隊到義大利向國寶級、有「義大利水果麵包教父」之稱的老師傅Rolando Morandin學習此義大利水果麵包。吳寶春也分享潘納朵尼還有個有趣的製程，就是「必須對抗地心引力」。他提到，潘娜朵妮剛出爐時內部仍然相當濕潤且脆弱。為了防止麵包在冷卻時可能會因重力作用而塌陷，氣孔會被壓扁，而影響蓬鬆的口感，所以必須透過倒吊，最後才會呈現那保有彈性又不失濕潤的質地，造就出完美風味。