想買二手蘋果商品，STUDIO A宣布繼雙11之後再推第二波，預計12月12日至12月15日在台北西門門市舉辦「Apple認證機特賣會」，預計會有iPhone 15全系列、iPad Pro/Air/9/10/mini系列、MacBook Pro/Air/Mac mini、Apple Watch S9等商品，像是iPhone 15 128GB不用1.8萬，此外，用中信LINE Pay卡刷卡滿15,000元，可享LINE POINTS 3%回饋，滿30,000元再加碼1%，還開放師生教育價9折，折上加折最划算。
STUDIO A在上月的雙11檔期舉辦Apple特賣會後雙12再來一波，預計12/12～12/15在台北西門門市舉辦，預計11:30開始發號碼牌，12點開賣。官方提早公佈特賣的商品價格，同時門市也推出全新品超值優惠，MacBook、Apple Watch 全新機指定款限量8折起，讓消費者以最實惠的價格，挑選適合的商品。
🟡福利機商品清單
官方提醒，特賣會商品每人限購兩台，還大方的提供師生教育價活動，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折優惠，每人限購一台。認證福利機皆通過STUDIO A維修團隊檢測認證，提供「SA認證主機保固卡」並享有180日保固，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490元實用配件好禮組合。
除了實體門市活動，STUDIO A官網商城更針對MacBook指定機型推出單機直降再享滿萬折千，MacBook Air 13吋 M3 256GB特價29,400元，可省6,500元，MacBook Air 13吋 M3 512GB特價36,400元，精省5,500元，最低不到3萬元即可入手。
通常「蘋果認證機」，是指在蘋果官網經過蘋果官方檢查和修復的設備，通常在外觀和性能上會盡量修復到最佳狀態，用二手較低的價格販售。維修經銷商像是STUDIO A的認證機則為STUDIO A自行認證保固，保固的對象不同。同時根據《NOWnews》記者了解，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短，在購買上要特別注意。
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🟡福利機商品清單
- iPhone SE 64GB 低至3900元 (原價14900元)
- iPhone 12 64GB 低至7900元 (原價26900元)
- iPhone 12 mini 64GB 低至4900元 (原價23900元)
- iPhone 13 128GB 低至10400元 (原價25900元)
- iPhone 14 128GB 低至12400元 (原價27900元)
- iPhone 15 128GB低至17,900元（原價29,900元）
- iPhone 15 Plus 256GB 低至24900元 (原價36400元)
- iPad Air 5代64GB特價11,900元（原價19,900元）
- MacBook Air 13吋 M2 512GB特價僅28,900元（原價46,900元）
- Apple Watch S9 45mm特價8,900元（原價15,900元）
官方提醒，特賣會商品每人限購兩台，還大方的提供師生教育價活動，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折優惠，每人限購一台。認證福利機皆通過STUDIO A維修團隊檢測認證，提供「SA認證主機保固卡」並享有180日保固，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490元實用配件好禮組合。
除了實體門市活動，STUDIO A官網商城更針對MacBook指定機型推出單機直降再享滿萬折千，MacBook Air 13吋 M3 256GB特價29,400元，可省6,500元，MacBook Air 13吋 M3 512GB特價36,400元，精省5,500元，最低不到3萬元即可入手。
通常「蘋果認證機」，是指在蘋果官網經過蘋果官方檢查和修復的設備，通常在外觀和性能上會盡量修復到最佳狀態，用二手較低的價格販售。維修經銷商像是STUDIO A的認證機則為STUDIO A自行認證保固，保固的對象不同。同時根據《NOWnews》記者了解，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短，在購買上要特別注意。