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▲STUDIO A 預計12月12日至12月15日西門門市舉辦「Apple認證機特賣會」，蘋果全系列商品都會釋出。（圖／官方提供）

iPhone SE 64GB 低至3900元 (原價14900元)

iPhone 12 64GB 低至7900元 (原價26900元)

iPhone 12 mini 64GB 低至4900元 (原價23900元)

iPhone 13 128GB 低至10400元 (原價25900元)

iPhone 14 128GB 低至12400元 (原價27900元)

iPhone 15 128GB低至17,900元（原價29,900元）

iPhone 15 Plus 256GB 低至24900元 (原價36400元)

iPad Air 5代64GB特價11,900元（原價19,900元）

MacBook Air 13吋 M2 512GB特價僅28,900元（原價46,900元）

Apple Watch S9 45mm特價8,900元（原價15,900元）

▲STUDIO A 西門店將在12/12 再次舉辦「Apple認證機特賣會」，且教師、學生同享教育價，憑證件再享9折優惠。（圖／翻攝Google Maps）

想買二手蘋果商品，STUDIO A宣布繼雙11之後再推第二波，預計12月12日至12月15日在台北西門門市舉辦「Apple認證機特賣會」，預計會有iPhone 15全系列、iPad Pro/Air/9/10/mini系列、MacBook Pro/Air/Mac mini、Apple Watch S9等商品，像是iPhone 15 128GB不用1.8萬，此外，用中信LINE Pay卡刷卡滿15,000元，可享LINE POINTS 3%回饋，滿30,000元再加碼1%，還開放師生教育價9折，折上加折最划算。STUDIO A在上月的雙11檔期舉辦Apple特賣會後雙12再來一波，預計12/12～12/15在台北西門門市舉辦，預計11:30開始發號碼牌，12點開賣。官方提早公佈特賣的商品價格，同時門市也推出全新品超值優惠，MacBook、Apple Watch 全新機指定款限量8折起，讓消費者以最實惠的價格，挑選適合的商品。官方提醒，特賣會商品每人限購兩台，還大方的提供師生教育價活動，結帳出示學生證、教職員證，再享認證機9折優惠，每人限購一台。認證福利機皆通過STUDIO A維修團隊檢測認證，提供「SA認證主機保固卡」並享有180日保固，還可加購延長保固方案，iOS系列加價1,500元，Mac系列加價2,000元即可升級至全年保固，再送最高價值1,490元實用配件好禮組合。除了實體門市活動，STUDIO A官網商城更針對MacBook指定機型推出單機直降再享滿萬折千，MacBook Air 13吋 M3 256GB特價29,400元，可省6,500元，MacBook Air 13吋 M3 512GB特價36,400元，精省5,500元，最低不到3萬元即可入手。通常「蘋果認證機」，是指在蘋果官網經過蘋果官方檢查和修復的設備，通常在外觀和性能上會盡量修復到最佳狀態，用二手較低的價格販售。維修經銷商像是STUDIO A的認證機則為STUDIO A自行認證保固，保固的對象不同。同時根據《NOWnews》記者了解，認證機價格確實非常具有吸引力，但在外觀上多少會有些瑕疵，且螢幕和電池的使用壽命可能也會比較短，在購買上要特別注意。