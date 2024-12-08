迎接「雙12」，咖啡優惠陸續發動。7-11有多杯組1212元，加上自備杯扣5元，美式最低單杯21元；全家便利商店今（8）日開跑「一起喝茶8」，私品茶寄杯買2送1；萊爾富美式、拿鐵都是買1送1，星巴克也發動第2杯半價。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（12月8日至12月14日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
📍門市｜11月27日至12月10日
買CITY CAFE／CITY PRIMA指定義式拿鐵，大杯以上任選第2杯半價，以價低者折，以下舉例換算：
◾大杯厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
◾大杯精品馥芮白第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月8日至12月10日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶系列買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
📍門市｜12月4日至12月8日
◾特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜12月6日至12月10日，憑優惠條碼
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月13日至12月10日
◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）
🟡美廉社
📍APP｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式29元，5.8折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡星巴克
12月9日、10日兩天限定，全台星巴克門市不分時段祭出大杯第2杯半價，相當於7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
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📍APP｜12月5日至12月14日
◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）
📍門市｜11月27日至12月10日
買CITY CAFE／CITY PRIMA指定義式拿鐵，大杯以上任選第2杯半價，以價低者折，以下舉例換算：
◾大杯厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
◾大杯精品馥芮白第2杯半價，7.5折（原價120元、特價90元）
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月8日至12月10日
◾私品茶40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾私品茶55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾FMC瓶裝茶系列買2送1，6.7折（原價30元、特價20元）
📍門市｜12月4日至12月8日
◾特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡萊爾富
📍門市｜12月6日至12月10日，憑優惠條碼
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜11月13日至12月10日
◾特濃美式25杯699元，5.1折（原價55元、特價28元）
◾特濃拿鐵25杯849元，5.2折（原價65元、特價34元）
🟡美廉社
📍APP｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯濃萃美式29元，5.8折（原價50元）
◾大杯濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡星巴克
12月9日、10日兩天限定，全台星巴克門市不分時段祭出大杯第2杯半價，相當於7.5折。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。