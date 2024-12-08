塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（12月8日至12月14日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有點方向感，哪裡好往哪裡去。工作上雖然有賺頭，還是要加強自己的優勢；感情上相處上比較穩定了一點，對方某部份已經習慣你。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有點犯小人喔，各方面有點沒頭緒，要整頓一下重心。工作上有小人小心輸的不知不覺，或合作對象、客戶群沒了；感情上有劈腿的跡象，或被分手。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有點辛苦，要當比較付出、負責的那一方，尤其是工作、感情方面。工作上有換工作的跡象；感情上比較務實，願意付出、求和。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面沒了一個上一個對象還會有其他對象出現，會找到可靠、穩定的類型。工作上找到方向、找到新機會、門路；感情上會出現可以交往的桃花類型。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面運勢有一點糟，容易出小問題，談感情、找對象不容易。工作上小心收入減少、業績下降；感情上小心感情不順，有很欣賞你喜歡你的對象出現，你可能會給人家距離感。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面小心工作機會、案子飛了，感情方面容易斷掉、分手。工作上業績不穩定，或人家不買單；感情上有可能現在的對象會沒了。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作、感情方面有大桃花、大錢，但是還是要注意自己的狀況。工作上有大筆金錢、案子進來，另外注意自己的財務狀況；感情上有蠻厲害的桃花出現，但是你可能冷感。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作。
這周狀況不錯，工作方面順利，感情方面有桃花。工作上發揮你的水準，尤其是大錢的部份或門路；感情上有脫單的機會。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面注意可能三分鐘熱度、或突然沒興趣而冷掉。工作上有點不積極、沒動力；感情上對現在的感情對象興趣下降。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方雖然對你不錯，但是可能還有其他喜歡的人，你可能會放棄。工作上對方還有其他考量或人選；感情上你可能不會要現在這個對象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有點冷感、心不在焉，無心/不想談戀愛。工作上身兼多職、多條道路發展；感情上桃花運淡薄，你也有點冷感。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周雖然狀況不佳、有點無力但是有小貴人出現。工作上好壞各一半；感情上有好轉的跡象。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、日常。
這周有點方向感，哪裡好往哪裡去。工作上雖然有賺頭，還是要加強自己的優勢；感情上相處上比較穩定了一點，對方某部份已經習慣你。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、日常。
這周有點犯小人喔，各方面有點沒頭緒，要整頓一下重心。工作上有小人小心輸的不知不覺，或合作對象、客戶群沒了；感情上有劈腿的跡象，或被分手。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有點辛苦，要當比較付出、負責的那一方，尤其是工作、感情方面。工作上有換工作的跡象；感情上比較務實，願意付出、求和。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面沒了一個上一個對象還會有其他對象出現，會找到可靠、穩定的類型。工作上找到方向、找到新機會、門路；感情上會出現可以交往的桃花類型。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面運勢有一點糟，容易出小問題，談感情、找對象不容易。工作上小心收入減少、業績下降；感情上小心感情不順，有很欣賞你喜歡你的對象出現，你可能會給人家距離感。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面小心工作機會、案子飛了，感情方面容易斷掉、分手。工作上業績不穩定，或人家不買單；感情上有可能現在的對象會沒了。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作、感情方面有大桃花、大錢，但是還是要注意自己的狀況。工作上有大筆金錢、案子進來，另外注意自己的財務狀況；感情上有蠻厲害的桃花出現，但是你可能冷感。
🟡天蠍座
本周運勢重點，感情、工作。
這周狀況不錯，工作方面順利，感情方面有桃花。工作上發揮你的水準，尤其是大錢的部份或門路；感情上有脫單的機會。
🟡射手座
本周運勢重點，感情、工作、日常。
這周感情方面注意可能三分鐘熱度、或突然沒興趣而冷掉。工作上有點不積極、沒動力；感情上對現在的感情對象興趣下降。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面對方雖然對你不錯，但是可能還有其他喜歡的人，你可能會放棄。工作上對方還有其他考量或人選；感情上你可能不會要現在這個對象。
🟡水瓶座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有點冷感、心不在焉，無心/不想談戀愛。工作上身兼多職、多條道路發展；感情上桃花運淡薄，你也有點冷感。
🟡雙魚座
本周運勢重點，日常。
這周雖然狀況不佳、有點無力但是有小貴人出現。工作上好壞各一半；感情上有好轉的跡象。
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