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韓國總統尹錫悅在3日晚間無預警戒嚴，儘管6小時後落幕，但已掀起社會不滿聲浪，韓國在野黨也在7日時發起彈劾案，儘管因執政黨議員離席杯葛導致失敗，但彈劾案凸顯韓國世代代溝的不斷擴大。根據彭博社報導，尹錫悅的彈劾案顯示著韓國越發擴大的世代鴻，一邊是支持尹錫悅的年長保守選民，另一邊則是更年輕、更自由的韓國人，他們指責總統及其政治盟友缺乏創造就業還阻礙就業機會。這種分歧長期以來是韓國政治的特徵，而在7日時，首爾各地有成千上萬人聚集起來，對尹錫悅的彈劾案表達意見，更讓人無法忽視這一現象。在首爾市中心，80歲的韓國前海軍陸戰隊成員洪興哲（Hong Hung Chul，音譯）與150名同伴一同抗議彈劾程序；但在國會所在的汝矣島，則有一群更年輕的群眾聚集，要求國會議員彈劾尹錫悅，他們之中有很多人拿著演唱會的手燈。一名25歲韓國青年李東奎（Lee Dong-kyu，音譯）表示，「我對非法的戒嚴令感到憤怒。我認為彈劾案通過的可能性不大，但無法想像如果不通過，這個國家會變成什麼樣。」報導指出，年長的韓國人經歷了戰後的艱苦，他們的努力帶來了快速的經濟成長，推動韓國從衝突的廢墟中走向繁榮，成為亞洲第四大經濟體。因此他們往往傾向於支持像尹錫悅這樣的保守政府，他們優先考慮經濟成長和國家安全，而不是公平分配資源以及與北韓建立更友好的關係。洪興哲指出，「自從前總統朴槿惠被彈劾後，我每週六都會來光化門廣場，我拒絕再次經歷彈劾，我們不能重蹈覆轍。」然而，對於年輕一代來說，快速經濟成長的時代早已結束。他們在經濟增速放緩的環境下，難以找到穩定的工作。一名大一新生姜惠玲（Kang Hye-rung，音譯）表示，「尹總統毀掉了大學生的生計。」