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▲奧運拳擊金牌林郁婷（左）、奧運羽球男雙金牌李洋（右）昨日一起前往大巨蛋聽周杰倫演唱會。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫昨（7）日在大巨蛋舉辦第3場「嘉年華」演唱會，不只有許多大咖藝人到場支持，奧運金牌李洋、王齊麟、林郁婷等人也都到場。演唱會結束後，李洋和林郁婷接受媒體採訪，透露2人都非常喜歡周杰倫，在演唱會瘋狂和周杰倫合唱，李洋甚至為了追星，之後考慮要和周杰倫一起學打網球，當下有記者好奇，怎麼不是教他小孩打羽球？李洋隨即承諾，願意終生免費教周杰倫的小孩打羽球，林郁婷聽到後也不甘示弱，表示她也願意免費教拳擊，讓周杰倫的小孩可以防身，2人更表示，如果周杰倫邀請參加節目《周遊記》，絕對會排除萬難參演。李洋表示，自己非常喜歡周杰倫，以前是從聽到〈夜曲〉開始喜歡，不過昨日晚上演唱會上，最喜歡的是〈稻香〉，且因為演唱會上的歌曲幾乎都會唱，他也擔心自己會唱到沙啞，「我旁邊兩個人一直在唱」，笑曝自己當下被王齊麟和林郁婷夾擊，一直聽到2人的合唱聲。由於實在太喜歡周杰倫，身為羽球金牌的他，還說之後想要和周杰倫一樣學打網球，當下有記者好奇，「怎麼不是教他小孩打羽球？」他也隨即允諾，如果周杰倫的小孩想要打羽球，自己絕對會免費教學一輩子；接著林郁婷也被問到一樣的問題，她笑說，自己願意免費教拳擊，讓周杰倫的小孩可以防身，因為有許多網友都說她和許光漢很像，敲碗2人合照，因此她也笑說，如果許光漢想要學拳擊，也願意免費教導對方。另外，記者也好奇，若是周杰倫繼續拍攝周遊記，2人是否願意參加？李洋和林郁婷也一口答應，本來說好要一起上節目，不過下秒李洋隨即想到更好的方法，「我先參，然後換妳，之後我們2個再一起去拍」，這樣就可以和周杰倫多見幾次，讓現場瞬間笑翻，他還許願想跟著周杰倫到美國看NBA，林郁婷則說，想去大聯盟參觀，還想見見偶像大谷翔平，希望可以順利圓夢。