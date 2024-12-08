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韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴，在短短6小時後解除，但這也讓韓國社會陷入動盪不安。外媒指出，隨著韓國陷入政治混亂，其股市可能進一步落後於主要科技競爭對手台灣。而台灣正享受著全球人工智慧（AI）熱潮帶來的繁榮。根據彭博社報導，台股今年上漲近30%，創下2009年以來最高漲幅，並拉開了與韓國之間分歧。台灣的市場市值目前超過韓國約9500億美元，隨著Nvidia、微軟以及OpenAI等全球AI領導者越來越依賴台灣企業供應，這一差距可能進一步擴大。新加坡Saxo Markets首席投資策略師Charu Chanana表示，「AI的結構性主題可能會進一步延伸，這意味著明年我們可能會看到台灣持續領先的局面。韓國的折扣效應可能會因近期的政治紛擾而持續存在，企業治理改革必須優先處理，才能逐漸消除這一折扣。」報導指出，尹錫悅因試圖以短暫實施戒嚴令打破國會僵局而引發強烈反彈，正為其政治生命奮戰。這場政治動盪為國家的前景蒙上陰影，也可能影響尹錫悅大力推動的「企業價值提升計劃」，該計劃旨在推動企業通過更好的管理實踐來提高市值。韓國股票綜合指數（KOSPI）今年下跌超過8%，是全球表現最差的主要股市之一，與台股相比，KOSPI本月表現進一步惡化。至於台灣股市的優異表現，與今年台積電股價飆漲80%有很大關係。台積電做為全球頂尖的先進晶片製造商，佔台股權重約37%。相較之下，三星電子的股價一直在拖累當地市場。今年，三星股價在首爾下跌31%，原因包括其在AI熱潮中的技術進展緩慢，以及管理層問題持續存在。報導表示，整體而言，台灣在AI領域的影響力遠超台積電。據高盛分析，超過40家AI相關企業構成了MSCI台灣指數約73%的權重，而MSCI韓國的AI相關企業權重僅為33%，主要包括SK海力士與三星電子。數據顯示，分析師對MSCI台灣的平均每股盈餘（earnings per share）預期，今年已上漲33%以上，創歷史新高，反觀MSCI韓國的平均每股盈餘預期，自8月的峰值以來已下降5%。儘管韓國與台灣在明年都將面臨即將上任的美國總統候選人川普的關稅風險，但許多投資者認為，台灣因美國企業對其技術的依賴及其相對較好的經濟前景，受到的影響較小。而這種樂觀情緒，加上近期對台灣本地股票的資金流入，也有助於台幣表現優於2024年的韓圓。摩根大通亞太區（日本/中國除外）股票策略主管巴特拉（Rajiv Batra）表示，「上次許多台灣出口產品因為是美國科技供應鏈的關鍵組成而被豁免關稅，這次很可能相似，台積電作為全球AI貿易的重要一環，預計仍將受益。」法國東方匯理銀行駐香港資深新興市場策略師Eddie Cheung則認為，「台灣和韓國都面臨關稅威脅，但台灣的經濟基本面更加穩固，這種情況可能會持續到2025年。」