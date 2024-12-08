我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭秉治穿著銀色戰神裝重返小巨蛋，讓粉絲嗨到最高點。（圖／相信音樂提供）

▲身為「破億神曲製造機」的蕭秉治，在演唱會上也唱了多首經典情歌。（圖／相信音樂提供）

「破億神曲製造機」蕭秉治昨（7）日晚間在台北小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，帶來出道16年的創作金曲，打造2個半小時的夢幻歌單，在特殊雷射鏡頭的X型燈光裝置下，現場也瞬間變成最嗨舞池。由於當晚強碰周杰倫大巨蛋演唱會，他開玩笑表示：「是不是買不到周杰倫才來看我？」不過力挺他的粉絲隨即回應：「不是！」而睽違10年才重返小巨蛋的他，在演唱會尾聲也相當感性，謝謝有「小周慧敏」之稱的網美女友Tracy力挺，一路陪他走到現在。蕭秉治為了昨晚演唱會，打造戰神裝、魔力藍、蕭氏琴人、蕭光派對裝等4套造型，演唱會上還打造100公尺大型X型延伸舞台，並使用特殊雷射鏡頭的X型燈光裝置，帶來多變光線折射，讓小巨蛋成瞬間成為最嗨舞池，不僅與搖滾區的歌迷近距離互動，更走入VIP包廂區和歌迷零距離擊掌。穿著銀色戰神裝霸氣的蕭秉治登場後，也帶來一連串嗨歌〈戰神〉、〈Longliulan〉、〈Get out〉、〈Super Hero〉，瞬間引爆現場氣氛。由於這次是蕭秉治睽違10年再度重返小巨蛋，他當晚也高喊：「小巨蛋我回來了！有沒有10年前也在小巨蛋的朋友！終於經過10年的時間又讓我來到這個舞台，超爽的！」他也笑問歌迷，是不是因為買不到周杰倫的票才來看他的，台下大喊：「不是！」他則表示，最近在社群上看到滿滿的周杰倫，一直視周杰倫為偶像的他，更在現場臨時加碼清唱〈簡單愛〉，讓全場一飽耳福。蕭秉治不只嗨歌經典，情歌更是擄獲人心，〈我還是愛著你〉、〈毒藥〉、〈愛過你有多久就有多痛〉、〈忘了怎麼愛你〉等經典蕭氏情歌連發，讓現場歌迷聽得如痴如醉。演唱會將近尾聲時，他更不忘感謝身邊的人，提到女友Tracy非常低調，卻在他最黑暗的時候，毫無保留接住他，「她一路陪我到現在，我很感謝她，她接住了我的那些你們看不到的情緒。」也認為在這麼重要的日子，若是沒感謝對方就「太不應該」，所以堅持告白：「Baby謝謝妳！」當下也忍不住哭了出來。最後蕭秉治演唱〈Thank You〉感謝歌迷一路相伴。這次重返小巨蛋，蕭秉治全家更是買票相挺，在演藝圈擁有好人緣的他，當晚也有Energy阿弟全家、牛奶、Toro、鼓鼓呂思緯、白安、張若凡到場力挺，以及麋先生聖皓、喆安、以諾、小B更是在工作結束立刻趕到支持。