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大聯盟冬季會議將在明正式開啟，在今根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，「舊金山巨人獻上隊史最大約，以7年1.82億美元（約合58.9億新台幣），在自由市場上簽下游擊強打Willy Adames。」此前巨人隊史最大約，是Buster Posey在2013年簽下的9年1.67億美元（約合54億新台幣）。記者Jeff Passan在報導中指出，「巨人與Adames的這份7年1.82億美元的合約中，還包括2200萬美元的簽約金，合約只要等待體檢通過就正式生效。」Adames這份合約也是大聯盟史上多明尼加籍球員，簽下的第3高合約，僅次於「普神」Albert Pujois與Robinson Cano的10年2.4億美元合約（約合77億新台幣）。Adames為市場上罕見的游擊重砲，2018年於坦帕灣光芒登上大聯盟，生涯前2年就掃出至少20轟的成績，自2021年交易到密爾瓦基釀酒人後，連續4個賽季都至少能敲出24轟，今年更是打出生涯最佳的32轟。本季Adames出賽161場（差1場全勤出賽），打擊三圍為.251/.331/.462、攻擊指數0.794、153安、包括32轟、貢獻112分打點與21次盜壘，其中安打數、全壘打、打點都是生涯新高。