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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今年冬季積極補強，透過「延遲支付」等方式，希望在原有棒球陣容上更進一步，這也讓他們遭致批評，外界有人認為他們正「毀掉棒球」。球隊棒球營運總裁Andrew Friedman在節目上針對「公平競爭」的疑問給出回應，他直言球隊未來還是會繼續簽下好球員，創造屬於球隊的時代。「我們必須顧及對球迷的責任。」Friedman對美國體育節目主持人Jim Rome如此說道，他強調打造一支出色的球隊是他們的義務，「為此我們將繼續進行投資，為道奇隊打造一個黃金時代。」上個休賽季，道奇隊成功收購了山本由伸和Teoscar Hernandez等球星，還和大谷翔平簽下一份為期10年總價7億美元的北美體壇最高薪合約，據稱目前球隊薪資總成本已超過12億美元。這樣的操盤得到了回報，球隊上賽季4年來首次成為世界冠軍。而這個休賽期他們又以5年1.82億美元簽回Tommy Edman，接著是5年1.82億美元簽下兩屆賽揚左投Blake Snell，有人認為這樣組建球隊的方式，有些太過火了。特別是道奇隊陣中有多名球員使用「延期支付薪資」的方式來規避州稅，同時也讓球隊有夠多本錢在自由市場上追逐好球員。比如說大谷翔平，他有6.8億的薪資將在2033賽季合約到期之後才會領到，這幫助道奇隊規避了聯盟制定的競爭性平衡稅的金額。道奇隊目前比 2025 年豪華稅門檻（CBT ） 2.41 億美元多了超過 4000 萬美元，但即使MLB中的其他球隊對道奇隊的策略感到不滿，他們也無可奈何，因為對方沒有違反任何規則。集體談判協議並無規定，球隊遞延多少薪資。Friedman之後也在記者會上回應這個問題，他直言人們有些大驚小怪，「我決這些事情不該混為一談，這是一種懶惰的敘述。」