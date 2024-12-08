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奧蘭多魔術狀元Paolo Banchero在11月初時，因右側斜腹肌撕裂重傷高掛免戰牌，但魔術依舊靠著明星鋒線Franz Wagner帶隊打出16勝、9敗，東區第3的戰績，但在今根據《ESPN》記者Shams Charania指出，「Wagner在週五面對費城76人時，右側斜腹肌撕裂將無限期缺陣。」記者Shams Charania在報導中說道：「魔術兩位主力Banchero與Wagner都遭逢右側斜腹肌撕裂，Banchero預計將休養4至6周，但目前Wagner的傷勢經過核磁共振檢測後仍在評估中，將無限期缺席球隊比賽。」魔術在昨可說是賠了夫人又折兵，先是以94:102不敵76人，在比賽中又傷了進攻核心Wagner。未來比賽魔術整體進攻勢必受到打擊，因為Wagner是本季聯盟中在進攻端表現最好的球員，他本季已經繳出8場30+的數據是聯盟最佳，第二多的為Karl-Anthony Towns與Donovan Mitchell（以上兩人均為7次）。Wagner是魔術在2021年首輪第8順位選中的球員，本季可說是破繭而出，目前出賽25場比賽中，場均上場33.2分鐘，能貢獻24.4分、5.7助攻、5.6籃板、1.7次抄截，整體命中率為46.5％、三分命中率為32.1％。